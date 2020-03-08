AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الجمعية الأفريقية: مبارك لم يهمل أفريقيا.. وقدم 9000 خبير للقارة في جميع المجالات

الأحد 08/مارس/2020 - 08:25 م
الرئيس الراحل حسني
الرئيس الراحل حسني مبارك
Advertisements
أمينة الدسوقى
قال السفير محمد نصر الدين ، رئيس الجمعية الأفريقية، إن مصر دولة أفريقية ولديها علاقات طيبة بجميع الدول، مشيرا إلى عدم صحة ما تم تداوله بشأن إهمال الرئيس الراحل محمد حسني مبارك لأفريقيا.

وأضاف نصر الدين فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه بعد محاولة اغتيال مبارك فى أديس أبابا عام 1995 لم يذهب بشخصه إلى دول أفريقيا، نظرا لكبر السن وتجنبا لتعرضه للاغتيال، لافتا إلى أن "القادة الأفارقة اعتبروا ذلك أنه تعالٍ من مبارك فى حين أن فترة مبارك قدمت أكثر من 9000 خبير لدول أفريقيا فى كل المجالات".

وبشأن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، أكد رئيس الجمعية الأفريقية أن العلاقات ستظل قائمة بين مصر والدول الأفريقية وأيضا مع قادتها، مشيرا إلى أن مصر حققت أثناء رئاستها للاتحاد الأفريقي إنجازًا لأفريقيا لن تنساه القارة، حيث فتحت الحدود وخفضت الجمارك على البضائع ذات المنشأ الأفريقي، قائلًا "لا يُعقل أن حجم التجارة بين الدول الأفريقية وبعضها البعض أقل من 15% من حجم تجارة أفريقيا مع العالم الخارجي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نميرة نجم: موقف موحد لأفريقيا للحصول على حق الفيتو ومقعد دائم بمجلس الأمن.. صور

رئيس الحلم الأفريقي: رواندا تضاهي دول أوروبا.. والأفارقة يميلون لمصر.. فيديو وصور

د.جوزيف رامز يكتب: عام رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى

نشأت الديهي يشكر الرئيس السيسي: رفع رأس مصر في المحفل الأفريقي

أحمد حجاج: أهم إنجاز قدمته مصر لـ أفريقيا إنشاء منطقة التجارة الحرة.. فيديو

أبو الغيط: الرئيس السيسي حقق إنجازات عديدة خلال توليه رئاسة الاتحاد الأفريقي .. فيديو

ترشيحاتنا

إيطاليا: تسجيل 103 حالات وفاة جديدة بـ كورونا في يوم واحد

ماذا قدم الساحر السويسري لـ الأهلي في 6 أشهر؟.. رينيه فايلر يرد على منتقديه بعاصفة من الأرقام القياسية.. تفاصيل

شاهد.. ساحة الفاتيكان خالية تماما من الزوار بسبب فيروس كورونا

بـ ماكياج غريب.. مي عمر بإطلالة مثيرة للجدل.. شاهد

بعد أزمته مع شقيق ياسمين عبد العزيز.. أحمد العوضي يخطف الأنظار على السوشيال ميديا بسبب وردة.. شاهد

أول تعليق رسمي عن العثور على أسحار مربوطة بأستار الكعبة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى ايه النهاردة .. طاجن فول بالحمص والطحينة وبيض اسكتلندي وسلطة فجل

علم النيجر.. قصة علم كافح الاستعمار الفرنسي ..صور

حضن فى العربية.. ريهام أيمن تثير الجدل برفقة زوجها