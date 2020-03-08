الجمعية الأفريقية: مبارك لم يهمل أفريقيا.. وقدم 9000 خبير للقارة في جميع المجالات

قال السفير محمد نصر الدين ، رئيس الجمعية الأفريقية، إن مصر دولة أفريقية ولديها علاقات طيبة بجميع الدول، مشيرا إلى عدم صحة ما تم تداوله بشأن إهمال الرئيس الراحل محمد حسني مبارك لأفريقيا.
وأضاف نصر الدين فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه بعد محاولة اغتيال مبارك فى أديس أبابا عام 1995 لم يذهب بشخصه إلى دول أفريقيا، نظرا لكبر السن وتجنبا لتعرضه للاغتيال، لافتا إلى أن "القادة الأفارقة اعتبروا ذلك أنه تعالٍ من مبارك فى حين أن فترة مبارك قدمت أكثر من 9000 خبير لدول أفريقيا فى كل المجالات".
وبشأن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، أكد رئيس الجمعية الأفريقية أن العلاقات ستظل قائمة بين مصر والدول الأفريقية وأيضا مع قادتها، مشيرا إلى أن مصر حققت أثناء رئاستها للاتحاد الأفريقي إنجازًا لأفريقيا لن تنساه القارة، حيث فتحت الحدود وخفضت الجمارك على البضائع ذات المنشأ الأفريقي، قائلًا "لا يُعقل أن حجم التجارة بين الدول الأفريقية وبعضها البعض أقل من 15% من حجم تجارة أفريقيا مع العالم الخارجي".