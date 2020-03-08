غياب إثيوبيا عن مفاوضات سد النهضة.. أستاذ علوم سياسية: تشن حربا على مصر.. شاهد





قال الدكتور معتز بالله عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية، إن الحكومة تتابع خطة التحرك المصري بمفاوضات سد النهضة لتأمين المصالح المائية المصرية.





وأضاف الدكتور معتز بالله عبد الفتاح خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن الحشد الدبلوماسي ضد إثيوبيا سيجعلها تجد نفسها أمام أزمة عالمية.





وتابع أستاذ العلوم السياسية، أن الدولة المصرية متمسكة جدا بحقوقها المائية، مضيفا أن هناك حالة من حرب الكلمات وكلمات الحرب تشنها إثيوبيا ضد مصر ولكن مصر متمسكة بحقوقها دون فقد أعصابنا.





وأوضح الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، قائلا "أن إثيوبيا عاوزة تدينا حقنا فى المياة ولكن بدون أتفاقيات دولية أو حد يفرض عليهم حاجة"، مشيرا إلى أن إثيوبيا لا تريد اقامة حرب ضد مصر.





وأشار إلى أن، مفاوضات سد النهضة يثير الرأي العام فى إثيوبيا ويشغل المواطنين والإعلام بدرجة كبيرة، وأن موضوع مفاوضات سد النهضة أصبح رقم واحد لديهم وجميع النشرات الأخبارية والبرامج تتحدث عن هذا الموضوع فقط.