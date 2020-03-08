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حوادث

ضبط تاجري مخدرات بحوزتهما 12 كيلو حشيش قبل ترويجهم في القاهرة

الأحد 08/مارس/2020 - 08:06 م
صورة أرشيفية - مواد
صورة أرشيفية - مواد مخدرة
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كتب محمد صبري
ضبط رجال مكافحة المخدرات بالقاهرة، تاجري مخدرات بحوزتهما ١٢ كيلو حشيش قبل ترويجهم بالقطامية والبساتين.

أثناء مرور قوة أمنية من إدارة مكافحة المخدرات بطريق العين السخنة ـ بدائرة قسم شرطة القطامية اشتبه في سيارة ملاكي حال توقفها بالمنطقة الصحراوية المتاخمة للطريق وعثر بداخلها علي١٢ كيلو حشيش.

بالكشف الفني علي السيارة تبين أنها غير مبلغ بسرقتها ومقيدة باسم عاطل ومقيم الماسورة ـ رفح / شمال سيناء (جار تقنين الإجراءات لضبطه).

كما تمكنت قوة أمنية بذات الجهة من ضبط عاطل حال تواجده بمنطقة سكنه بالبساتين، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 200 جرام  ومبلغ مالي 120 جنيها وهاتف محمول .

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه تم تحرير المحضر اللازم ، والعرض على النيابة العامة.
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