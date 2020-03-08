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حوادث

"كان عاملّي عمل ومبنمش من 10 سنين".. اعتراقات قاتل جاره بالدقهلية

الأحد 08/مارس/2020 - 09:14 م
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
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همت الحسينى
أدلى المتهم بشق بطن جاره باعترافاته أمام نيابة ميت غمر قائلا" قتلته عشان كان عاملى عمل ومبنمش من ١٠ سنين، هو كان بيكرهنى وانا مش بحبه، انا كل ما اخرج يتريق عليا فموتّه".

وواصل " هو السبب فى انى بخاف وبمسك سكين عشان أضرب بيها اى حد يضايقنى، هو جارنا من زمان وانا زهقت منه فموته".

فيما اكد الشهود ان المتهم يتصرف بشكل غريب واحيانا يتمتم بحديث غير واضح وأن المجنى عليه شخص حسن السمعة".

لقى عامل نظافه بمجلس مدينة الجمالية بمحافظة الدقهلية مصرعه طعنا بسكين على يد جاره لخلافات بينهما بسبب الجيرة.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية اخطارا من اللواء، السيد سلطان مدير المباحث الجنائيه يفيد بورود إشارة لمركز شرطة الجمالية من مستشفى الجمالية بوصول شخص جثة هامده اثر اصابته بطعنة نافذة بالبطن.

بانتقال ضباط المباحث لمكان البلاغ تبين ان المجنى عليه يدعى محمد سعد احمد عبدالله 50 عاما عامل نظافة بمجلس مدينه الجماليه ومقيم بالجمالية وتوفى إثر طعنة نافذة بالبطن.

وبالفحص تبين ان المتهم يدعى هانى أ ا  25  عاما وقام بضربه بسكين بالبطن بسبب خلافات الجيره بينهما وبتقنين الاجراءات تم ضبطه و تحرر عن ذلك  المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة.





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