نائب رئيس جامعة عين شمس يشتري لوحات فنية من إبداعات الطلاب





استمع سعود خلال جولته لأفكار الطلاب التي يعبرون عنها في لوحاته، مشيدًا بمستواهم وحسهم الفني الرفيع، ووجههم بالاستفادة من ورش العمل التي تجوب كليات الجامعة وينفذها أساتذة متخصصون من أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية النوعية و أقسام التربية الفنية.



وكلف الإدارة العامة لرعاية الشباب بالبدء في تنظيم معرض للفنون التشكيلية لأعمال الطلاب الفنية وفتحه للجمهور العام، كما كلف بتوفير كافة الخامات والمستلزمات التي يحتاجها الطلاب لتنفيذ لوحاتهم مجانًا.

وحرص د عبد الفتاح سعود خلال جولته على شراء مجموعة من لوحات الطلاب تشجيعًا لمواهبهم.

شارك في الجولة محمد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب والطالب محمود عبد الحليم رئيس اتحاد الطلاب ومديرو إدارات رعاية الشباب.

أجرى د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم و الطلاب جولة تفقدية لفعاليات يوم الفن التشكيلي الذي ينظمه اتحاد طلاب الجامعة بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب.