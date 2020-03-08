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تعليم

نائب رئيس جامعة عين شمس يفتتح أنشطة وفعاليات طلابية

الأحد 08/مارس/2020 - 09:35 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقى
افتتح د.عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، عددا من الفعاليات والأنشطة الطلابية التي ينظمها اتحاد طلاب الجامعة، بحضور محمد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب والطالب محمود عبد الحليم رئيس اتحاد طلاب الجامعة.

 
ضمت الفعاليات افتتاح نماذج المحاكاة التسعة وهي " نموذج الدولة المصرية ومجلس الوزراء و البرلمان المصري والمجلس المحلي لمحافظة القاهرة والجامعة العربية والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي و منظمة الأمم المتحدة.

كما تفقد أعمال مسابقة يوم الفن التشكيلي ومسابقات الشطرنج ، إلى جانب أنشطة صندوق مكافحة المخدرات للتوعية بمخاطر المخدرات ، كما تابع أعمال مبادرة " شباب بيدير شباب" التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة و يشارك بها طلاب الجامعة للتعريف بأهداف المبادرة و أنشطتها المختلفة.

وخلال جولته أكد د. عبد الفتاح سعود أن التنوع الذي تشهده الأنشطة والفعاليات الطلابية يعد بمثابة فرصة ذهبية للطلاب، حيث يجد كل طالب النشاط الذي يناسب قدراته ومواهبه واهتماماته. 

كما يعكس حرص إدارة الجامعة على فتح قنوات متعددة لأفكار ومتطلبات الشباب بما يشكل شخصيتهم ويربطهم بالمجتمع الخارجي.
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