نائب رئيس جامعة عين شمس يفتتح أنشطة وفعاليات طلابية

ضمت الفعاليات افتتاح نماذج المحاكاة التسعة وهي " نموذج الدولة المصرية ومجلس الوزراء و البرلمان المصري والمجلس المحلي لمحافظة القاهرة والجامعة العربية والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي و منظمة الأمم المتحدة.

كما تفقد أعمال مسابقة يوم الفن التشكيلي ومسابقات الشطرنج ، إلى جانب أنشطة صندوق مكافحة المخدرات للتوعية بمخاطر المخدرات ، كما تابع أعمال مبادرة " شباب بيدير شباب" التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة و يشارك بها طلاب الجامعة للتعريف بأهداف المبادرة و أنشطتها المختلفة.