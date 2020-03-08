جامعة القاهرة تتفوق في الصيدلة والأدوية على جامعات بوسطن وميتشيجان وجورجيا

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة احتلت المركز 151 - 200 في تخصص العلوم الطبية وسبقت عددًا من جامعات أمريكا وأوربا، وأبرز هذه الجامعات جامعة يورك ببريطانيا، وجامعتي دوسلدورف ودرسدن التقنية بألمانيا، وجامعات أريزونا وبردو وA&M بأمريكا والتي جاءت جميعها في المركز 201 - 250. وأشار إلى أن قطاع الهندسة والتكنولوجيا تفوق وتقدمت الجامعة 60 مركزًا دفعة واحدة لتصبح في المركز 176 في عام 2020 بدلًا من المركز 236 في عام 2019 وبنسبة تقدم 25.5%، وسبقت جامعات أوروبية وأمريكية ويابانية، ومن أبرز هذه الجامعات جامعة فلوريدا بأمريكا والتي جاءت في المركز 179، وجامعة كيو باليابان والتي جاءت في المركز 193، وجامعة كارديف البريطانية التي جاءت في المركز 244، وجامعة ليفربول البريطانية التي جاءت في المركز 247، و جامعة هامبورغ بألمانيا في المركز 295، وجامعة TU دورتموند بألمانيا في المركز 361.





وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن هذا التفوق على المستوى الدولي يعكس الطفرة الكبيرة التي حدثت على مستوى التعليم والبحث العلمي خلال العامين الماضيين، مشددًا على أن جامعة القاهرة نجحت في التحول إلى جامعات الجيل الثالث والتي أهم أولوياتها كيفية استفادة الدولة والمجتمع من البحث العلمي وليس إجراء البحث العلمي للنشر فقط.



