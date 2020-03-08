التنمية المحلية: 1870 مرشحا يتنافسون على 20 وظيفة بالوزارة





وأوضح قاسم في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن التقديم انتهى اليوم، وسيتم فرز المتقدمين واتباع إجراءات اختيار المتقدمين للوظائف بالتنمية المحلية. وحصل "صدى البلد" على الشروط وكيفية التقديم لمسابقة الوظائف الخالية التي أعلنت عنها الوزارة حيث يتم التقديم يدويا في ديوان عام الوزارة؛ الدور التاسع، مكتب الأمانة الفنية للجنة التعاقد الوظيفي، 4 شارع نادي الصيد، الدقي، جيزة. وعن الشروط العامة للوظيفة، فإنها تشمل: لا يجوز التقدم لأكثر من وظيفة، والتعاقد لمدة عام واحد يجوز تجديده لعام آخر فقط، وألا يزيد سن المتقدم على 35 عامًا. كان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أعلن عن وجود بعض الوظائف التخصصية الشاغرة بديوان عام الوزارة.





وقال اللواء محمود شعراوى إن هذا الإعلان يأتى وفقًا لقرار وزيرة التخطيط رقم 125 لسنة 2018 بنظام التعاقد الوظيفي بالمسميات الآتية: 5 أخصائي تشغيل حاسب آلي، و5 مهندس "ميكانيكا – مدني – عمارة"، و5 أخصائي تخطيط عمراني، و5 باحث قانوني. وحول الشروط العامة الخاصة بهذه الوظائف، أشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه لا يجوز التقدم لأكثر من وظيفة، والتعاقد لمدة عام واحد يجوز تجديده لعام آخر فقط، وألا يزيد سنة المتقدم على 35 عامًا، وأن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي، ولا يترتب على إبرام الوزارة لأي تعاقدات أي التزام بالتثبيت أو التعيين في وظائف دائمة.

كشف الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية ومساعد الوزير للمعرفة والمعلومات، عن عدد المتقدمين لوظائف وزارة التنمية المحلية التى أعلنت عنها في 23 فبراير الماضى، حيث تقدم لوظيفة مهندس ميكانيكا ومدنى ومعمارى 250 متقدم، ولوظيفة باحث قانونى تقدم 1200 متقدما، ولأخصائى تشغيل حاسب إلى 370 متقدما ولوظيفة أخصائى تخطيط عمرانى 50 متقدما حتى اليوم الأحد .