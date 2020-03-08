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الكهرباء تستجيب لشكاوى أهالي الشرقية وتنفذ مطالبهم ..فيديو

الأحد 08/مارس/2020 - 08:19 م
صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن من دور الإعلام الإيجابي، إعلان المشاكل التي تواجه المواطنين ثم تتولى الوزارة حلها على الفور.

وأضاف الدكتور أيمن حمزة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن مشكلة محولات الكهرباء القديمة والمتهالكة فى الشرقية والذي طالب الأهالي بحلها، تمت الاستجابة لهم وعلى الفور تم إبلاغ المسئولين فى قطاع الكهرباء بالشرقية وتم تغيير هذه المحولات بأخرى.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أن هناك خطة متكاملة لإحلال جميع المحولات الكهربائية المستهلكة واستبدالها بأخرى جديدة وبالفعل يتم العمل على ذلك فى الوقت الحالى.

وأوضح الدكتور أيمن حمزة، أنه على مدار العامين الماضيين تم صرف 23 مليار جنيه على شبكات توزيع الكهرباء فقط لا غير فى جميع محافظات الجمهورية ومن المتوقع على حلول العام القادم سيتم إنهاء جميع هذه المشاكل القائمة حاليا فى الكهرباء.

وأشار إلى أنه لا يوجد تخفيف الأحمال فى الكهرباء حاليا، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أوصى بتوصيل الكهرباء لجميع محافظات مصر بطاقة عالية، موضحا أن الخدمة للمواطنين أصبحت على أعلى مستوى.
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