قرار جديد من السعودية للبنوك بسبب فيروس كورونا

تصدير الموت حرفة طهران.. إيران تتحول إلى ثاني أكبر بؤرة لـ كورونا على مستوى العالم.. الفيروس يعبر الحدود ويغزو دول الجوار.. وتكتم مريب من السلطات على البيانات والأرقام الحقيقية