قرار جديد من السعودية للبنوك بسبب فيروس كورونا

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي، أنه وبعد التنسيق مع وزير الصحة رئيس اللجنة المعنية بمتابعة الوضع الصحي لـ فيروس كورونا في المملكة العربية السعودية، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، فإن فروع البنوك والمصارف العاملة في محافظة القطيف مستمرة في عملها حسب ساعات العمل المعتادة، مع التأكيد على الجميع بأهمية أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة.
جاء ذلك إشارة إلى الإعلان الصادر من وزارة الداخلية اليوم الأحد الموافق 3-8-2020 ـ المتضمن إيقاف العمل في جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة في محافظة القطيف مؤقتا زيادة في الإجراءات الاحترازية لمنع احتمالات انتقال عدوى فيروس الكورونا، مع استثناء المرافق الأساسية لتقديم الخدمات الأمنية والتموينية الضرورية.
ونشرت وكالة أخبار السعودية بيان البنك منذ قليل، كي يتعرف العملاء على القرار وممارسة أنشطته بشكل طبيعي.