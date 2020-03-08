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فن

أحمد إبراهيم زوج أنغام يوجه رسالة مؤثرة لزوجته الأولى بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

الأحد 08/مارس/2020 - 09:09 م
أحمد إبراهيم وأنغام
أحمد إبراهيم وأنغام
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شيرى نبيل
وجه الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم التحية لزوجته الأولى ياسمين  بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

نشر إبراهيم صورة لزوجته الأولى بصحبة ابنيهما على حسابه بموقع "فيس بوك "، وعلق علي الصورة: "في يوم المرأة العالمي تحية للعظيمة الأمينة اللي صانت بيتي في غيابي عرفت قيمة ولاد الأصول اللي بيتقوا الله بجد مراتي وام ولادي ".

وكان أحمد إبراهيم انفصل رسميا عن زوجته الأولى ياسمين عيسى بعد زواج استمر لمدة 10 سنوات، أنجبا خلالهما طفلين، وأعلنا ذلك بعد انتشار خبر زواجه من الفنانة أنغام في يوم الإثنين 18 فبراير 2019، وهو ما كان بمثابة المفاجأة لجمهورها


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