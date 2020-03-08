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القومي للمرأة: سيدات مصر يحتاجون قوانين صارمة لحمايتهم من العنف .. فيديو

الأحد 08/مارس/2020 - 09:41 م
عزة كامل
عزة كامل
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إبراهيم القادري
قالت الدكتورة عزة كامل عضو لجنة المنظمات غير الحكومية بالمجلس القومى للمرأة، إن هناك معاناة للمرأة في مصر بطرق مختلفة وبالتالي نحن نحتاج إلى قانون شامل يجرم جميع انواع العنف ضد المرأة .

وأضافت عزة كامل خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج حضرة المواطن المذاع علي قناه الحدث اليوم، أن المادة 11 في الدستور المصرى تنص على حماية المرأة من العنف ونحن نحتاج تشريع البرلمان لهذا القانون في دورته القادمة .

وأوضحت عزة كامل ، أن قانون الأحوال الشخصية الخاص بالمرأة لم ينفذ إلى الآن ولم نصل فيه إلى حل بالإضافة إلى قانون العقوبات نحتاج إلى حذف المواد التمييزية.

واستكملت عزة كامل ، أنه من الضرورى وجود آليات تنفيذ القوانين الخاصة بالمرأة وأن تكون سارية . 
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