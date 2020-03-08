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رياضة

وزير الرياضة يستقبل أول مصرية تتسلق جبل البروس فى روسيا

الأحد 08/مارس/2020 - 09:16 م
صدى البلد
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ريهام بكير
استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة نورهان رفاعي، أول مصرية تسلقت أعلى قمة جبال بأوروبا " قمة جبل البروس " بروسيا والمصنف ضمن أعلى 7 قمم في العالم.

وخلال اللقاء ، أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بقدرات نورهان رفاعي وجرأتها في الاقدام على نشاط من أهم الانشطة الرياضية والسياحية  .

وأضاف " صبحي " أن وزارة الشباب والرياضة تتابع تجهيزات واستعدادات نورهان رفاعي لتسلق أعلى قمة جبلية في العالم " قمة جبل افريست " مشيرًا إلى أن وزارة الشباب والرياضة تقف دائما إلى جانب الشباب المصري لتحفيزهم من اجل رفع علم مصر في مختلف المحافل الدولية.

ووجه وزير الشباب والرياضة خلال اللقاء، بإطلاق وزارة الشباب والرياضة مبادرة لتعليم وتدريب الشباب المصري لرياضة تسلق الجبال   ، مشيرًا إلى أن رياضة تسلق الجبال ذات خصائص فريدة ومميزة.

تستهدف وزارة الشباب والرياضة من خلال المبادرة إلى رفع معدلات اللياقة البدنية والصحة العامة لدى الشباب المصري، ولزيادة معرفة الشباب المصري بالاماكن المميزة داخل مصر مثل سلاسل جبال سانت كاترين، ودروب البحر الأحمر ، ودروب سيناء وغيرها من الأماكن التي يمكن ممارسة رياضة تسلق الجبال عليها .
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