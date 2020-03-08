قريبا.. طرح مبان للتطوير بمنطقة القاهرة الخديوية

أعلنت و زارة قطاع الاعمال عن إخلاء عدد من المبان المملوكة لها بمنطقة القاهرة الخديوية تمهيدا لعرضها على القطاع الخاص للتطويرها.





وكشف هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام ، عن قيام الوزارة بإخلاء عدد من الشقق المملوكة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية احدى الشركات التابعة للقابضة للتأمين استعداد لتطويرها من خلال طرح عام أو على مجموعة من المستثمرين المؤهلين ولديهم رؤية للتعامل مع المباني التراثية والتزام الاساسيات التى يجب مراعاتها عن تطوير هذه النوعية من العمارات.





وأضاف توفيق فى تصريحات صحفية له اليوم الأحد على هامش توقيع عقد تطوير فندق شبرد، أن وزارته تمتلك من خلال شركة مصر لادارة الأصول العقارية نحو 7900 شقة إيجار قديم بمنطقة القاهرة الخديوية وتعمل اخلاءها من المستأجرين بصورة ودية و تفاوضية واعادة عرضها للإيجار مرة اخرى كعقارات ادارية بالاسعار الحالية وذلك لتحقيق عوائد مالية اكبر للدولة وسبب اخرى اهم وهو توفير التمويل اللازمة لتطوير العمارات الكائن بها الشقق التى وصلت الى حالة مزرية ومهددة بالسقوط.





تابع "هذه العمارات ثروة لا تعوض و نستهدف بقاءها نحو 200 سنة قادمة وهذا يتطلب تمويلات كبيرة سنوفرها من الإيجارات الجديدة ".





وتسعى شركة مصر القابضة للتامين برئاسة باسل الحينى الى الحفاظ على العقارات التاريخية وتطويرها مع الحفاظ على الطراز المعماري المتميز باعتبارها ثروة لا تقدر بثمن، وأنه لن يتم التفريط في أو بيع أي من الأصول التاريخية.





ووضع مجلس إدارة الشركة خطة للاستفادة من الثروة العقارية من خلال الاستغلال الجيد لقطع الأراضى المملوكة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، وإقامة مشروعات بالشراكة مع مستثمرين ومطورين عقاريين ، بالإضافة إلى إظهار القيمة التاريخية والحضارية للقاهرة الخديوية، وخلق آلية للحفاظ على هذه العقارات ذات الطراز المعمارى المتميز وتعظيم قيمتها و التنسيق مع الجهات ذات الصلة في مصر ومع المؤسسات الدولية.





وحققت شركة مصر القابضة للتامين خلال العام المالى المنتهى 30 يونيو 2019، أكبر أرباح فى تاريخها، مسجلة صافى الأرباح لشركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة نحو 4 مليارات جنيه بمعدل نمو قدره 22.5% مقارنة بعام 2017/2018 .