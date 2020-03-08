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تعليم

180° مبادرة أطلقها طلاب إعلام القاهرة لتحقيق التنمية المستدامة

الأحد 08/مارس/2020 - 09:47 م
مشروع تخرج لاعلام
مشروع تخرج لاعلام القاهرة
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قسم التعليم
في إطار المساهمة في رؤية مصر 2020 يسعى طلاب مشروع تخرج حملة 180° بكلية الإعلام قسم العلاقات العامة والإعلان جامعة القاهرة، لتحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى إنعاش الاقتصاد المصري ومواجهة البطالة، وذلك من خلال حملتهم الاجتماعية 180° . 

تهدف الحملة إلى تغيير حياة الشباب بتحقيق الإستقرار المادي لهم ومن ثم المعنوي عن طريق تمكينهم في مجال الأعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتحفيزهم ومساعدتهم في إستغلال قدراتهم وصقلها . 


ياتي ذلك من خلال التخطيط لعمل الأحداث الخاصة والمعارض وعرض النماذج الشابة الناجحة بذلك المجال، وبتطويع التصاميم الجرافيكية المتميزة لتقديم محتوى قيّم يتضمن معلومات عن خطوات القيام بمشروع صغير أو متوسط، وعرض طرق ومصادر التمويل المختلفة سواء من الجهات الحكومية أو غير الحكومية، والفرص التدريبية المتاحة، والتعريف بالأدوات التسويقية، وغيرهم من المعلومات اللازمة لتنفيذ أفكارهم وأحلامهم على أرض الواقع.

يُنفَّذ مشروع 180° تحت إشراف الدكتورة إيمان سليمان، والفريق الطلابي (أيمن عبد الناصر، تقى ياسر، داليا ربيع، سمية رمضان، مريم حسن، مصطفى محمود، مي محمد، ميسرة جعفر، ندى طارق، ندى أحمد، نرمين عصام، نوران أشرف، هداية محمود، هدى محمود، ياسمين حسام).

ويصاحب ذلك المشروع عدد من مشروعات التخرج المتميزة الخاصة بالفرقة الرابعة، والتي تعمل على نشر التوعية بمشكلات المجتمع ومحاولة إيجاد الحلول لها من خلال إطلاق حملات إجتماعية هادفة يُسوِّق لها الطلاب بمختلف الوسائل الإعلامية، ويتم ذلك برئاسة الدكتورة  إيمان نعمان جمعة، رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان بجامعة القاهرة.
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