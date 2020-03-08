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جمعية الحكمة.. أمانى الخياط تكشف المخطط الجديد لـ جماعة الإخوان بتركيا

الأحد 08/مارس/2020 - 09:19 م
أمانى الخياط
أمانى الخياط
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حمزة شعيب
خصصت الإعلامية أمانى الخياط، حلقة اليوم من برنامج الكبسولة للحديث عن محاولات  إعلام جماعة الإخوان الإرهابية إعادة الساعة إلى الوراء لتحقيق أهدافهم ومخططاتهم فى المنطقة.

وكشفت  «أماني الخياط» » خلال برنامج «الكبسولة» المذاع على قناة «إكسترا نيوز» عن خلية إرهابية جاءت من تحت الركام بطلها هو عبد العزيز إبراهيم رئيس جمعية «الحكمة» بتركيا.

وقالت «أماني الخياط» إن جمعية «الحكمة» بإسطنبول واحدة من الاماكن التي تخدم الجماعة الإرهابية بجانب مسجد الفاتح وسط اسطنبول وهو نقطة اخوانية بامتياز وداعم للجماعة الارهابية.

وأضافت «أماني الخياط» أن نجم الدين أربكان رئيس الوزراء التركي الأسبق هو «الأب الروحي» للرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان، مؤكدة أن المؤسسة العسكرية التركية لا تستطيع التعامل مع الكيان.

وتتناول أمانى الخياط عبر برنامجها الكبسولة على إكسترا نيوز كشف كل ما يدور خلف الكواليس من ترتيبات ويخترق الحواجز ويحقق فيما وراء الأقوال والأفعال لكى نصل لما هو خلف القضايا، ونتعرف معه على واقع آخر لكشفها أمام الرأى العام بشفافية مطلقة ليكون هو الحكم.

"الكبسولة" يعرض على شاشة إكسترا نيوز يومي السبت والأحد من كل أسبوع في تمام الثامنة مساءً.
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