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أخبار البلد

عبده علوان قائما بأعمال رئيس الهيئة القومية للبريد

الأحد 08/مارس/2020 - 09:44 م
عبده علوان قائما
عبده علوان قائما بأعمال رئيس الهيئة القومية للبريد
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احمد عبد القوى
أصدر اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قرارا بتعيين عبده سيد على حسن علوان قائما بأعمال رئيس الهيئة القومية للبريد اعتبارا من اليوم ولحين تعيين رئيس جديد للهيئة خلفا لـعصام الصغير الذى تقدم باستقالته صباح اليوم.


ويشغل عبده علوان فى الوقت الحالى منصب نائب رئيس الهيئة القومية للبريد لشؤون المناطق البريدية، وخلال فترة عمله بالهيئة على مدار 30 عاما تقلد العديد من المناصب؛ وساهم بخبراته العلمية والعملية فى تطوير العمل بعدد من الإدارات في الهيئة القومية للبريد.


وحصل علوان على بكالوريوس تجارة وإدارة الاعمال من جامعة حلوان، ودبلوم الدراسات العليا فى التمويل والاستثمار، وكذلك دبلوم مهنى متخصص لإعداد القادة، كما حصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة بورسعيد.
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