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ما لا يؤتى بالسياسة يأتى بالحرب.. الباز: الأردن والعراق تدعمان مصر في مفاوضات سد النهضة

الأحد 08/مارس/2020 - 09:13 م
صدى البلد
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أسامة علي

قال الإعلامي محمد الباز،أن هناك تفهما كبيرا من جانب الأردن والعراق بشأن حق مصر فى الحفاظ على أمنها المائي فضلا عن دعمها فى المفاوضات مع إثيوبيا، جاء ذلك تعليقا على زيارة وزير الخارجية سامح شكرى،  للبلدين.

وأضاف الباز خلال برنامجه "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"، أن دعم الدوليتين لمصر فى مفاوضاتها مع إثيوبيا جزء من المعركة، مردفا الثابت المصرى أنه "ما لم يتم بالسياسة  يتم بالحرب ثم نعود المفاوضات.

وأشار الباز إلى أن وزير الخارجية سيطلع الدول العربية التى يزورها آخر ما تم فى التفاوض بين مصر وإثيوبيا بشأن ملء سد النهضة.

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وقال المُستشار أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري استهل اللقاء مع العاهل الأردني بنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقام بتسليمه رسالة من الرئيس عبد الفتاح ‪السيسي بشأن آخر التطورات المتعلقة بملف مفاوضات سد النهضة، والموقف الحالي في هذا الصدد، مُعربًا عن تقدير مصر لموقف المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الذي عُقد يوم ٤ مارس ٢٠٢٠ بشأن سد النهضة الإثيوبي، ودعم المملكة لصدور القرار العربي الخاص بالتضامن مع موقف مصر حول سد النهضة الإثيوبي.

من جانبه، أكد الملك عبد الله الثاني على وقوف الأردن مع مصر في كل ما يحفظ حقوقها وأمنها المائي، مشددًا على موقف المملكة الداعم لمصر في ملف سد النهضة.

وأضاف حافظ، أن اللقاء تضمّن التأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين على أعلى مستوى، وذلك على ضوء العلاقات المتميزة والأخوية بين مصر والأردن، حيث طلب جلالة الملك نقل تحياته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتم التطرق خلال اللقاء إلى العديد من الموضوعات والقضايا الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ومُجمل الأوضاع في المنطقة.

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