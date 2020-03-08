مشيرة خطاب: تمكين المرأة سبب تقدم المجتمعات ..فيديو

قالت السفيرة مشيرة خطاب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة كيميت بطرس غالى للسلام والمعرفة، إن سبب الاهتمام بحقوق المرأة هو مصلحة المجتمع من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.





وأضافت السفيرة مشيرة خطاب، خلال حوارها التلفزيوني ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن النظر إلى المرأة أنها غير قادرة على تحقيق النجاحات مشكلة دولية وليست فى مصر فقط، موضحة أن المرأة تتمتع بنفس الحقوق التى يتمتع بها الرجل.





وتابعت الرئيس التنفيذي لمؤسسة كيميت بطرس غالى للسلام والمعرفة، أن السيدات اللاتي تقلدن مناصب هامة وسيادية فى الدولة قدمن نماذج مشرفة فى النجاح للدولة.





وأوضحت السفيرة مشيرة خطاب، أن الدول التى تقدمت هى التى مكنت المرأة، مشيرة إلى أن أي حقوق تأخذها المرأة لم يتم خصمها من الرجل ولكن العكس فذلك يخدم الرجل.





وأشارت إلى أنه، المرأة المصرية لديها القدرة على الإقناع مبهرة، مؤكدة أهمية أن تكون المرأة ملمة بكافة المعلومات داخليا وخارجيا، إضافة إلى قدرتها على تمثيل بلادها أمام العالم.



