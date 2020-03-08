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أكاديمية الشريف.. خطة الإخوان فى تركيا لتحقيق الخلافة المزعومة.. فيديو

الأحد 08/مارس/2020 - 09:17 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
خصصت الإعلامية أمانى الخياط، حلقة اليوم من برنامج الكبسولة للحديث عن محاولات  إعلام جماعة الإخوان الإرهابية إعادة الساعة إلى الوراء.
 
وقالت «أماني الخياط»، إن جمعية «الحكمة» بإسطنبول واحدة من الاماكن التي تخدم الجماعة الإرهابية بجانب مسجد الفاتح وسط اسطنبول وهو نقطة اخوانية بامتياز وداعم للجماعة الارهابية.


وتابعت الخياط خلال تقديمها برنامج "الكبسولة" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن جماعة الإخوان يسعون لتحقيق الخلافة المزعومة عبر تركيا، بعدما أنشأوا أكاديمية الشريف لتكون منصة لبث هذه الأفكار.

وعرضت الخياط مقطع فيديو مسجل للقيادي الإخواني عبدالخالق الشريف، يعلن فيه من تركيا، "أن إسطنبول هي دار الخلافة العثمانية الأخيرة".


وعقبت الخياط: " عبدالخالق الشريف أعلنها فى إعتراف صريح وأكد على أهدافهم الوهمية التى يضللون بها الشباب".


"الكبسولة" يعرض على شاشة إكسترا نيوز يومي السبت والأحد من كل أسبوع في تمام الثامنة مساءً.
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