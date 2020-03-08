AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

كيف استقبل الأمير هاري وزوجته بمهرجان للاحتفال بنهاية الحرب العالمية.. شاهد

الأحد 08/مارس/2020 - 09:15 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد شريف

تلقت دوق ودوقة ساسكس موجة من  التصفيق الحار من الجمهور في قاعة ألبرت الملكية في لندن حيث شغلوا مقاعدهم في مهرجان ماونت باتن للموسيقى.


وارتدى الأمير هاري ، الذي حضر الحدث في جنوب كنسينجتون في لندن بصفته القبطان العام للمشاة البحرية الملكية ، زيًا أنيق  مزين بميداليات منحت له بعد قضائه جولتين عسكريتين في أفغانستان.


ارتدت ميجان ميركل ، التي   ظهرت بابتسامة كبيرة على وجهها ، فستانًا باللون الأحمر يبلغ قيمته 1،295 جنيهًا إسترلينيًا ، وأقراط سيمون روشا مرصعة بالجواهر ، وأحذر أكوازورا حمراء رائعة.


ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"،  قام أفراد من مشاة البحرية الملكية بعرض موسيقى خلال المهرجان الذي استمر يومين ، والذي يحتفل بالذكرى الخامسة والسبعين لنهاية الحرب العالمية الثانية.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد إعلانهما الصادم.. هذا ما تقوله لغة جسد هاري وميجان

فيديوجراف| هاري وميجان يتسببان في أزمة ملكية بـ بريطانيا

ملكة بريطانيا تشكل فريقا لبحث قرار الأمير هاري وزوجته

امر محزن.. ترامب يعلق على انفصال الأمير هاري وميجان ماركل عن العائلة الملكية

بعد الاستقالة.. الأمير هاري يبحث لزوجته ميجان ماركل عن عمل | فيديو

حتى لا يظهران تافهين.. ملكة بريطانيا تعيد النظر في تجريد هاري وماركل من ألقابهما الملكية.. تفاصيل

ترشيحاتنا

بلوفر محمد حماقي المقطع يثير السخرية ..شاهد

السعودية تزف بشرى سارة للمعتمرين حول إغلاق الطواف بسبب كورونا

وسط أجواء باردة.. كواليس الساعات الأولى لـ 45 مصابا بالكورونا داخل مستشفى العزل بالنجيلة

فايلر ذكي جدا.. أنيس بوجلبان: الأهلي على الطريق الصحيح لاقتناص دوري الأبطال"خاص"

جرأة غير معهودة.. كنزي عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا بوصلة رقص.. شاهد

انفصال أنغام عن زوجها أحمد إبراهيم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنيقة أوي.. زوجة تامر حسني تشعل السوشيال في يوم المرأة العالمي

وزير الرياضة يستقبل أول مصرية تتسلق جبل البروس فى روسيا

بالكاوبوي.. درة بإطلالة رجالية في اليوم العالمي للمرأة