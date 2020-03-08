كيف استقبل الأمير هاري وزوجته بمهرجان للاحتفال بنهاية الحرب العالمية.. شاهد

تلقت دوق ودوقة ساسكس موجة من التصفيق الحار من الجمهور في قاعة ألبرت الملكية في لندن حيث شغلوا مقاعدهم في مهرجان ماونت باتن للموسيقى.



وارتدى الأمير هاري ، الذي حضر الحدث في جنوب كنسينجتون في لندن بصفته القبطان العام للمشاة البحرية الملكية ، زيًا أنيق مزين بميداليات منحت له بعد قضائه جولتين عسكريتين في أفغانستان.

ارتدت ميجان ميركل ، التي ظهرت بابتسامة كبيرة على وجهها ، فستانًا باللون الأحمر يبلغ قيمته 1،295 جنيهًا إسترلينيًا ، وأقراط سيمون روشا مرصعة بالجواهر ، وأحذر أكوازورا حمراء رائعة.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، قام أفراد من مشاة البحرية الملكية بعرض موسيقى خلال المهرجان الذي استمر يومين ، والذي يحتفل بالذكرى الخامسة والسبعين لنهاية الحرب العالمية الثانية.