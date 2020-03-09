صورها بنفسه.. عارضة أزياء تثير إعجاب محمد رمضان في انترناشونال فاشون أورد.. فيديو

حضر أمس الفنان محمد رمضان في مهرجان انترناشونال فاشون ارود، و منحت إدارة عروض ازياء انترناشونال فاشون اورد في نسختها السابعة محمد رمضان جائزة the king of arab man's fashion للعام 2020.



وأبدى محمد رمضان إعجابه بعارضة أزياء سمراء اللون من افريقيا، حيث انه أصر على تصويرها بهاتفه المحمول كلما عرضت فستانا على المسرح، وفي كل مرة تظهر فيها كان يبدي إعجابه عبر تصويرها.

ولم يتوقف الأمر على ذلك فقد ظلت تنادي عارضة الأزياء على محمد رمضان بعد انتهاء عرض الأزياء، وهو ما جعل محمد رمضان يتلفت لها ويطلب من البودي جارد الإفساح لها، لكي تستطيع التحدث معه.

وأصر محمد رمضان على التقاط فيديو وصورا بنفسه على هاتفها، فيما ظلت تردد هي " انا مش مصدقة.. يا الهي .. انا احبك كثير.. نحب نحبك كثيرًا في أفريقيا"، وكان محمد رمضان سعيدا بكلماتها وهو ما جعله يشكرها ويودعها بابتسامة كبيرة.



حضر المهرجان ضيف شرف الحدث دكتور احمد عصام أخصائي طب وجراحة الفم والأسنان وزميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، فيما يحضر كوكبة من الفنانين والشخصيات العامة والسفراء وسيدات الأعمال.





وأكد احمد عليوة رئيس مهرجان انترناشونال فاشون اورد، ان عروض ازياء انترناشونال فاشون أورد وضعت لهذا العام ولأول مرة مجموعة من الجوائز الجديدة التي تمنح لمجموعة من النجوم وعلى رأسهم النجم محمد رمضان، والذي كان له تأثيرا عربيا على الموضة من خلال دخول الموضة العالمية الى الشباب العربي، والمصري بشكل جديد وعصري يتماشى مع الأسلوب العربي.





وعبر محمد رمضان عن فرحته الشديدة بالتكريم، بعد صعوده لاستلام التكريم، حيث نسب هذا التكريم لكل من شخص ساهم في ظهورة بشكل انيق ومميز بإطلالة تتناسب مع كل مناسبة وحفل يظهر بها.



