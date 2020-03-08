غموض حول وفاة سيدة هندية على متن الخطوط الجوية القطرية

قدمت أسرة هندية التماسا لمعرفة سبب وفاة الأم ريثا جوبال على متن الخطوط الجوية القطرية خلال رحلة من مطار أوهير بولاية شيكاجو الأمريكية إلى قطر.





وذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" أن ريثا جوبال استقلت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية القطرية في شيكاجو في 21 فبراير الماضي، وتوجهت في النهاية إلى الهند.





ويشتبه في حدوث حالة طوارئ طبية على متن الطائرة، وبعد ذلك نُقلت جوبال إلى المستشفى حيث أعلنت وفاتها.





وسافر فيكرام جوبال ابن السيدة المتوفية وشقيقته إلى العاصمة الدوحة على الفور، بعد علمهما بوفاة الأم، لكنهما تلقيا إجابات غامضة حول وفاة الأم في المطار.





وتساءل فيكرام: "ماذا حدث لأمي؟، ولماذا حدث، هل كان نوبة قلبية؟، هل يمكن لأحد أن يخبرنا؟"، لكننا لم نتلق أي إجابات.





وقال: "أخبرنا أحدهم أنها اشتكت من ألم في الصدر وتم نقلها إلى المركز الطبي في الدوحة وآخر قال إنها أصيب بنوبة في الرحلة وتوفيت، لا نعرف حقيقة ما حدث".





وأشار الابن الملكوم في تصريحات لشبكة NBC 5 الأمريكية إلى أنه من المستحيل الحصول على معلومات حول ما حدث، وأنهم لم يتلقوا سوى إجابات آلية بالبريد الإلكتروني".