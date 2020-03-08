سيراميكا كليوباترا يقسو على الداخلية بخماسية في دوري القطاعات

حقق فريق الشباب بنادي سيراميكا كليوباترا مواليد عام 1999، فوزا كبيرا على فريق الداخلية بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم على ملعب المؤسسة العمالية ضمن مباريات الجولة الرابعة لمسابقة دوري القطاعات.





افتتح مصطفى ميسي أهداف المباراة في الدقيقة 39 من الشوط الأول، وأضاف عمرو نعمان الثاني في الدقيقة 12 من الشوط الثاني، وزاد اللاعب بهدف في الدقيقة 26، بعدها عاد محمد سانية ليضيف الرابع في الدقيقة 37، واختتم ميسي الأهداف في الدقيقة 39. بهذه النتيجة رفع فريق الشباب بنادي سيراميكا كليوباترا رصيده إلى 10 نقاط، ليواصل تصدر المسابقة، بفارق نقطة واحدة عن الترسانة صاحب المركز الثاني.





ويتولى محمد سعيد مهمة القيادة الفنية لفريق عام 1999، ويعاونه أحمد جابر مدرب عام وعلي يحيى مدربا لحراس المرمى، وأحمد رجب إداريا، وعبد الستار يحيى علاج طبيعي، وأحمد سعيد مسئولا للمهمات.



