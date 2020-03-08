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فن

هبة مجدي تحتفل باليوم العالمي للمرأة على طريقتها.. تعرف ماذا قالت

الأحد 08/مارس/2020 - 09:39 م
هبة مجدي
هبة مجدي
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مصطفى كرم
احتفلت الفنانة هبة مجدي بيوم المرأة العالمي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام والذي يوافق يوم 8 مارس من كل عام. 

ونشرت الفنانة هبة مجدي مجموعة من الصور لها  من باريس وعلقت عليها قائلة "إن الله حين أراد أن يخلق حواء من آدم، لم يخلقها من عظام رجليه حتى لا يدوسها، ولا من عظام رأسه حتى لا تُسيطر عليه، وإنما خلقها من إحدى أضلاعه لتكون مساوية له قريبة من قلبه".

وخطفت هبة مجدي الأنظار بمكياجها الجذاب الذي كشف عن جمال ملامحها، حيث ارتكز على الألوان الجذابة واعتمدت على أحمر شفاه كشف عن جمالها بالإضافة إلى بعض اللمسات التى زادت من جمالها.


يذكر أن آخر مشاركات هبة مجدى الدرامية مسلسل "نصيبى وقسمتك 3" حكاية براد شاى ويشاركها البطولة هانى عادى وعبير صبرى وتونى ماهر وثناء شافع وأن المسلسل من تأليف عمرو ياسين وإخراج محمد سلامة. 



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