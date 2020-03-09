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رياضة

شاهد.. توقعات الجماهير لمباريات الاهلى والوداد المغربي والزمالك مع الرجاء

الإثنين 09/مارس/2020 - 01:09 م
صدى البلد
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اسماء الحسيني- أشرف العمدة- ندي حمدي
يواجه الأهلي منافسه الوداد المغربي، في ذهاب دور نصف النهائي أحد يومي 1 أو 2 مايو المقبل.

وتقام مباراة الإياب في المربع الذهبي أحد يومي 8 أو 9 مايو المقبل.

وتقام مباراة ذهاب نصف نهائي دورى أبطال إفريقيا، بين الزمالك والرجاء في المغرب، أحد يومي 1 و2 مايو في المغرب، في حين ستقام مباراة الإياب في القاهرة، أحد يومي 8 و9 مايو. 

وبالتأكيد جمهور الأهلى والزمالك في ترقب لأحداث المواجهتين 

لذلك رصدت كاميرا موقع صدى البلد الاخباري، توقعات الجمهور حول مباراة الاهلى مع الوداد المغربي،  ومباراة الزمالك مع الرجاء. 

في البداية قال احمد السيد إنه من مشجعى النادى الأهلى ويتوقع الفوز للنادى الأهلى بالتأكيد لأنه ناد قوى ويتمتع بملايين المشجعين ومؤهل لإجتياز المباراه بنجاح لأن اللاعبين تدربوا على أعلى مستوى ودائمًا جديرون بالفوز ،ويتمنى الفوز لنادى الزمالك. 

وأضاف محمد كمال أنه يتمنى الفوز لكلا الفريقين ففى النهاية هما يعتبران واجهة لمصر وبالتأكيد مشرفة أيًا كان ما نشجعه ، وبالتأكيد اللعيبة المصرية متدربين ومؤهلين للفوز فطالما ما حققوا العديد من النجاحات.

وتابع صبرى جلال أنه يشجع الزمالك بشده ويتمنى الفوز للنادى الاهلى ويأمل أن يكون كلا الفريقين على إستعداد كامل لهذه المواجهة .
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