القابضة للغازات تحتفل باليوم العالمي للمرأة 2020

احتفلت ا لشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعة "إيجاس" باليوم العالمي للمرأة 2020 كتقليد سنوى للشركة فى الوقت الذى تنعم فيه بلدنا الحبيبة مصر بالإستقرار والأمن والأمان مما ساهم في تحقيق المرأة المصرية العاملة بقطاع البترول نجاحات وإنجازات واضحة بإهتمام كبير من المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.





وقد شهدت فاعليات الحفل هذا العام تكريم عدد من النماذج الناجحة فى مجال عملهم من الفتيات والسيدات فى قطاع البترول والمجتمع فهناك من حققن نجاحا كبيرا وحصلن على إشادات دولية في العديد من المحافل خلال عطاءهن فى العملية الإنتاجية وفى المشروعات الناجحة العملاقة، كما أثبتن جدارتهن فى تولي المناصب القيادية داخل القطاع وخارجه.





ويدعم قطاع البترول دائما النماذج الرياضة المشرفة، إستهل الحفل بتكريم منى عبد الفتاح خضير نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للتجارة الداخلية، ماجدة عبد الغنى طنطاوى مساعد الرئيس التنفيذى للهيئة للإعلام والمشرف على الإدارة العامة للإعلام بوزارة البترول والثروة المعدنية "سابقا"، سها كمال الدرينى مساعد رئيس الشركة للأمانة العامة لمجلس الإدارة والإعلام الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، سناء فهمى قطب مساعد نائب الرئيس التنفيذى للهيئة للعلاقات العامة والحكومية الهيئة المصرية العامة للبترول، ميرفت أحمد حنفى خليل مدير عام الشئون الإدارية بتروأمير، نيفين محمد سامى "إسماعيل مدير عام الإعلام بوزارة البترول والثروة المعدنية .





الفارسة مريم عادل عزب الحاصلة على الميدالية الذهبية بالأولمبياد الخاصة بالفروسية فى دبى، والسباحة لبنى مصطفى محمود بطلة العالم والعرب فى السباحة .







