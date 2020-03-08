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أخبار البلد

"اورنچ مصر" تعلن اتخاذ التدابير الوقائية لحماية الموظفين

الأحد 08/مارس/2020 - 09:41 م
اورنچ مصر
اورنچ مصر
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احمد عبد القوى

تحت شعار " صحتك وسلامتك...تهُمنا" أعلنت اورنچ مصر عن اتباعها لمعايير السلامة والصحة المهنية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية وشركة اورنچ العالمية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا باتخاذ كافة التدابير الاحترازية داخل المقر الرئيسي للشركة وأيضًا داخل فروعها المنتشرة فى كافة أنحاء الجمهورية.


وبدأت الشركة مؤخرًا باتخاذ سلسلة من الإجراءات الوقائية والاحترازية الفعالة والخطوات الجادة للحد والوقاية من انتشار المرض وذلك باتباع أقصي التدابير الصحية، حيث قامت بتركيب أجهزة تعقيم لليد في المقر الرئيسي للشركة وفي جميع المباني التابعة لها لكي يستخدمها الموظفون باستمرار لتقليل خطر الإصابة، وكذلك بالنسبة لجميع الموظفين العاملين في منافذ البيع حرصًا منها علي سلامتهم وسلامة العملاء. كما تقوم الشركة بتعقيم جميع الأسطح والحمامات والمصاعد في جميع مقرات الشركة بصفة دورية بالإضافة الي توفير التهوية الكافية خلال أوقات العمل الرسمية.


كما أصدرت شركة اورنچ العالمية تعليمات لموظفيها في اورنچ بوقف رحلات العمل الي الخارج وتقنين الرحلات الداخلية وذلك حتى نهاية مارس الحالي كنوع من الإجراءات الاحترازية.


وطالبت الشركة جميع موظفيها باتباع الارشادات الوقائية اللازمة في حياتهم اليومية وذلك من خلال النشرة الداخلية التي تم ارسالها لهم وتتضمن جميع خطوات السلامة الصحية للوقاية والحد من الإصابة وانتشار المرض.


وكذلك ستقوم الشركة بتنظيم محاضرات توعية وتثقيف لموظفي الشركة بالتعاون مع شركة عالمية للوقاية من المرض.

 

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