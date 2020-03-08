تكريم رئاسي لمنتخب اليد.. ولجنة التفتيش "راضية" عن تجهيزات المونديال

حالة من السعادة انتابت اسرة كرة اليد برئاسة المهندس هشام نصر بعدما أبلغه وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بأن هناك تكريم رئاسي يتم التجهيز والإعداد له خلال الأيام القليلة القادمة لمنتخب اليد بعد تتويجه ببطولة أفريقيا ونجاحه في اقتناص تذكرة التأهل لأولمبياد طوكيو من بين أنياب المنتخب التونسي القوي جدا والعنيد على أرضه وبين جماهيره خلال البطولة التي نظمها في تونس خلال شهر يناير الماضي.





وعبر المهندس هشام نصر عن امتنانه بتقدير الدولة لأولادها ولمجهودهم وأشار إلى أن وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي في كل المناسبات يشيد بمنظومة كرة اليد وبما تحققه من نجاحات مستمرة علي الساحات الدولية ، وأيضا أشاد بالدور الكبير للمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية في دعم الاتحاد.





وقال رغم انشغال الجميع بالإعداد والتجهيز لاستضافة مصر لمونديال اليد وهو الحدث العالمي الأبرز خلال الفترة المقبلة الا ان الدولة لم تنس ما تحقق من إنجاز وتستعد لمكافأة الأبطال بما يتناسب مع الإنجازات التي حققوها.





وأوضح أن المنتخب يستعد بشكل مستمر لأولمبياد طوكيو بقيادة مديره الفني الإسباني روبيرتو جارسيا وان المنتخب يتعامل كأنه نادي يتجمع بشكل مستمر طوال العام ولا تتوقف تدريباته واستعداداته ، وأن هناك برنامجا قويا وخطة طويلة المدى يتم تطبيقها بداية من بطولة أفريقيا ومرورا بأولمبياد طوكيو وحتى الوصول لكأس العالم بإذن الله.





وأشار إلى أن الاتحاد يعمل كخلية نحل على كافة المستويات وفي كل الملفات من أجل إنجاز الملفات المطلوبة والمتعددة والتي لم تتأخر الدولة في مد يد العون فيها خلال الفترة القادمة وعلى رأسها ملف الملاعب التي تستضيف المونديال وهي أربعة صالات هي ٦ أكتوبر والعاصمة الإدارية الجديدة وبرج العرب وستاد القاهرة.





على صعيد آخر أنهت لجنة الاتحاد الدولي لكرة اليد زيارتها التفقدية لملاعب المونديال وأكد كابتن علاء السيد عضو لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي والمشرف العام على المنتخبات الوطنية، أن اللجنة أبدت تفاؤلها الكبير بما تم إنجازه حتى الآن من أعمال في صالات المونديال الأربعة وأكد قدرة مصر على استقبال الحدث العالمي الكبير بمشاركة ٣٢ دولة كبيرة والنجاح بإذن الله.





وأوضح علاء السيد أنه تم إنجاز أكثر من 90% بالصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي تضم ٧٨٠٠ مقعد أي تسع ما يقرب من ٨ آلاف مشجع.. بينما تم إنجاز ٦٠٪ من صالة 6 أكتوبر والتي تضم ٥٥٠٠ مقعد للمشجعين، وفي برج العرب تم إنجاز ٧٠٪ من العمل وهي الصالة التي تتسع ل٥٠٠٠ مشجع.





وقال علاء السيد إن النسب السابق ذكرها تدل على تطور سريع في حركة العمل في بناء جميع الملاعب المقرر استضافتها للمونديال وهو يعكس مدى الجدية فى الانتهاء من كل هذه الأعمال فى الموعد المحدد لاستلام الصالات المغطاة قبل انطلاق بطولة العالم بوقت مناسب.





واختتم عضو لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي تصريحاته بالتأكيد على أن مصر قادرة على إنهاء كافة الاستعدادات لهذا الحدث الرياضى الكبير فى أقرب وقت ممكن و هذا ما شاهدته لجنة تفتيش الاتحاد الدولى لكرة اليد على أرض الواقع خلال الزيارات التفقدية للصالات المغطاة.





وأن زيارة اللجنة في مجملها عكست حالة من التفاؤل الحذر وهو ما يعني ضرورة العمل بنفس القوة والمعدلات حتى يتم إنهاء العمل على أكمل وجه في كل الصالات مع بعض الملاحظات البسيطة جدا والواردة والتي جار تعديلها حسب تعليمات اللجنة الدولية.