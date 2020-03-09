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اقتصاد

مؤسسة الحبوب السورية تطلب 200 ألف طن قمح خارج المناقصات

الإثنين 09/مارس/2020 - 04:03 ص
القمح
القمح
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وكالات
أعلنت المؤسسة السورية العامة لتجارة وتصنيع الحبوب طلبا لعروض أسعار لـ200 ألف طن من القمح اللين المستخدم في صناعة الخبز وذلك خارج عملية المناقصات، وحاجتها شراء قمح ذي منشأ روسي أو بلغاري أو روماني على أن تقدم العروض في موعد أقصاه 11 مارس، حسبما ذكرت الوثيقة.

وقالت الوثيقة إنه ينبغي شحن القمح في غضون شهرين من توقيع العقد، وتطرح المؤسسة السورية مناقصة في 23 مارس لشراء 200 ألف طن من القمح روسي المنشأ، وعجزت المؤسسة عن الشراء في مناقصات سابقة للكمية ذاتها.

يستخدم القمح في سوريا لإنتاج الخبز المسطح، وهو مادة غذائية مدعمة يعتمد عليها سكان البلد الذي يعاني ويلات حرب مشتعلة منذ سنوات.

تحسنت محاصيل القمح والشعير السورية هذا العام، مدعومة بأمطار مواتية وتحسن الوضع الأمني عموما، لكن الأمن الغذائي مازال يشكل تحديا بينما تعقد العقوبات المالية المفروضة على سوريا واردات الحبوب.
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