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المركزي: نستهدف توفير وقت العملاء بفتح الحسابات البنكية أون لاين

الأحد 08/مارس/2020 - 09:36 م
البنك المركزي
البنك المركزي
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حمزة شعيب
قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إنه تم استحداث أنظمة دفع إلكترونية تُسهل على البنوك تقديم الخدمات للجمهور، منها المحافظ الإلكترونية وعن طريق الهواتف المحمولة، والفروع الإلكترونية.


وأضاف "نجم"، خلال لقائه ببرنامج "بنوك واستثمار"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن البنك يستهدف الفترة القادمة توفير الوقت والمجهود على العملاء والمواطنين بفتح الحسابات البنكية عن طريق الإنترنت دون الذهاب للفرع، وتطبيقها على مستوى 38 بنكًا، معقبًا: "يعني لو واحد عايز يفتح 3 حسابات في 3 بنوك، لازم يروح الـ3 بنوك، لا دلوقتي هيعملها مرة واحدة أون لاين، والـ3 بنوك هيشوفوها ومش هيعملها تاني، كذلك أصحاب التمويل المتناهي الصغر، عشان يدفع القسط بقى عن طريق الموبايل".

وأوضح أن التكنولوجيا المالية تُساعد على تطبيق مفهوم الشمول المالي بشكل متكامل، خاصة أنه من المهم في الفترة القادمة، التحول لاقتصاد رقمي، لأن له فوائد عديدة لتطبيق الشمول المالي على مستوى الاقتصاد الكلي وعلى البنوك.

وأشار إلى أن الشمول المالي يُساعد على تحسين أداء مؤشرات الاقتصاد الكلي بشكل سريع، ورفع الناتج المحلي ومستوى الدين، موكدًا أن دمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد، ومن ثم تحسن أرقام الناتج المحلي والدين.

وأكد نائب محافظ البنك المركزي، أن أموال القطاع غير الرسمي ستدخل في القطاع المصرفي وستستخدم بشكل أفضل لتحسين أرباح البنوك وتعطي نوعا من الاستقرار المالي.
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