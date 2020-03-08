كيف عنونت الصحف الإنجليزية فوز مان يونايتد على كتيبة جوارديولا السيتي



حقق فريق مانشستر يونايتد فوز مهم في شباك ضيفه مانشستر سيتي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "أولد ترافورد" معقل الشياطين الحمر، في قمة الجولة الـ 29 من منافسات الدوري الإنجليزي.

وجاء الهدف الأول في اللقاء فى الدقيقة 31، من ضربة ثابتة نفذها برونو بطريقة رائعة من فوق دفاع السيتي لتصل عند مارسيال سددها من لمسة واحدة تخادع ادرسون وتدخل الى الشباك.

وعزز اليونايتد بالهدف الثاني قبل لحظات من نهاية المباراة بخطأ فادح من حارس السيتي إيدرسون، الذي أهدي بطريقة غريبة الكرة إلى لاعبي اليونايتد لتصل إلى سكوت ماكتومناي الذي سددها من أول لمسة في الشباك مستغلا تقدم الحارس.



مانشستر سيتي خرج من مسرح "أولد ترافورد" متجمدا رصيده عند 57 نقطة من 28 مباراة، ليظل بفارق 25 نقطة عن منافسه ليفربول المتصدر والذي يعتبر حقق لقب البريميرليج إكلينيكيًا، بينما أرتفع رصيد مانشستر يونايتد المركز السابع برصيد 42 نقطة.





ميرور:

- "مارسيال و ماكتومناي يجعلان الشياطين الحمر يشعروا بالفخر مقابل كابوس على ايدرسون".





ديلي ميل:

- "أنطوني مارسيال و سكوت ماكتومناي يكبدون إيدرسون ليلة للنسيان ، ويقودان مانشستر يونايتد من أجل تقليص الفجوة في المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز".





ذا إندبندنت:

- "اليونايتد يحسم الديربي بفوز و سولشاير يستخدم سحره من جديد".





ذي تيلغراف: