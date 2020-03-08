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رياضة

بعد التأهل لنصف نهائي أبطال أفريقيا.. كيف احتفل الأهلي بعيد ميلاد أفشة وقمصان في بريتوريا.. شاهد

الأحد 08/مارس/2020 - 09:47 م
الاهلي
الاهلي
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عمرو ابوبكر
حرص الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، واللاعبون على الاحتفال بعيد ميلاد كل من لاعب خط وسط الفريق، محمد مجدى أفشة، والمدرب سامى قمصان،  أثناء تواجد بعثة الفريق فى جنوب أفريقيا، بعد الحصول على بطاقة التأهل إلى نصف النهائي لملاقاة الوداد المغربى.

ونشر الحساب الرسمى للنادى الأهلى عبر إنستجرام مجموعة من الصور أثناء احتفال الفريق بأفشة وقمصان، وعلق: "فريقنا يحتفل بعيد ميلاد أفشة وسامى قمصان بفندق الإقامة".

وظهرت أجواء احتفالية داخل معسكر الفريق، ومقر الإقامة بالفندق، وهم يتناولون "تورتة" عيد الميلاد.

وأكمل محمد مجدى أفشة عامه رقم 24، حيث ولد لاعب القلعة الحمراء فى السادس من مارس عام 1996 وبدأ مسيرته مع الساحرة المستديرة فى قطاع الناشئين بنادي إنبي.

جدير بالذكر أن الأهلي تأهل أمس الى دور نصف النهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، على حساب صن داونز الجنوب إفريقي.
بعد التأهل لنصف نهائي أبطال أفريقيا.. كيف احتفل الأهلي بعيد ميلاد أفشة وقمصان في بريتوريا.. شاهد
بعد التأهل لنصف نهائي أبطال أفريقيا.. كيف احتفل الأهلي بعيد ميلاد أفشة وقمصان في بريتوريا.. شاهد
بعد التأهل لنصف نهائي أبطال أفريقيا.. كيف احتفل الأهلي بعيد ميلاد أفشة وقمصان في بريتوريا.. شاهد
بعد التأهل لنصف نهائي أبطال أفريقيا.. كيف احتفل الأهلي بعيد ميلاد أفشة وقمصان في بريتوريا.. شاهد
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