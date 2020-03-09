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اقتصاد

ينبعث الأحد المقبل.. البترول تطمئن سكان هليوبوليس بسبب رائحة الغاز الطبيعي

الإثنين 09/مارس/2020 - 07:01 ص
هليوبوليس
هليوبوليس
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مايكل عياد
أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعى للمدن تاون جاس، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، عن ملئ الخـزان الرئيسى للرائحة بمحطة تخفيض الضغط وإضافة الرائحة بشمال هليوبوليس بالنزهه الجديدة وذلك فى تمام الساعة الحادية عشرة مساء يوم الأحد الموافق 15/3/2020.

وتهيب الشركة بالسكان عدم الانزعاج عند الشعور بالرائحة، وتؤكد الشركة أن اعمال الملء هي أعمال روتينية ولا تمثل أي خطورة على السادة المواطنين وتتم الأعمال بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان السادة العملاء.

وبناء عليه فقد وجب التنويه لطمأنة العملاء وأنه في حالة وجود اي استفسار فإنه يرجى التكرم بالاتصال من أي تليفون أرضي بطوارئ الشركة على رقم ( 129 )

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