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رياضة

معتز البطاوي: معدن لاعبي سيراميكا كليوباترا سيظهر أمام الترسانة

الأحد 08/مارس/2020 - 09:48 م
معتز البطاوي
معتز البطاوي
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عبدالله هشام
أكد معتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، صعوبة مواجهة الترسانة التي ستقام في الثالثة عصر غد الاثنين، على ملعب الشواكيش ضمن مباريات الجولة السابعة عشر لمجموعة القاهرة والقناة بدوري الدرجة الثانية. 


وقال البطاوي إن المباراة سوف تكون صعبة على الفريقين، وبالطبع لا تقبل القسمة على اثنين، في ظل حاجة الفريقين إلى النقاط الثلاث لتحقيق أهدافه، فنادي سيراميكا كليوباترا يرغب في الفوز وحصد النقاط الثلاث للتقدم خطوة نحو التأهل إلى الدوري الممتاز، بينما سيقاتل الترسانة للفوز للهروب من شبح الهبوط إلى دوري القسم الثالث. 


وأضاف البطاوي: "سيراميكا كليوباترا يمتلك ترسانة من اللاعبين أصحاب العقلبات الاحترافية، والقدرات الفنية الهائلة، ونعلم أن معدنهم الحقيقي سوف يظهر  في المباريات المقبلة، بداية من مواجهة الترسانة".


وأكمل المشرف العام على الكرة قائلا: "لاعبو سيراميكا تعاهدوا على استعادة نغمة الانتصارات وتحقيق حلم الصعود، وإدارة النادي كلها ثقة في قدراتهم، وأنهم قادرون على تحقيق الحلم المنشود".


وعاد ليقول: "لا ننظر إلى نتائج المنافسين، نركز مع سيراميكا كليوباترا فقط، الفوز في كل المباريات القادمة، يضمن لنا التأهل للدوري الممتاز، أريد التشديد على كامل ثقتنا في اللاعبين والجهاز الفني الكفء بقيادة هيثم شعبان".
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