فتح باب التظلمات لغير المدرجين بمبادرتي المجلس الاستشاري وتمكين الشباب في بني سويف

وسيتم عمل اختبارات Intelligence Quotient و psychometric لقياس مهارات ونسبة الذكاء العام ،بعد أن تم تقسيم المتقدمين المتأهلين لهذه المرحلة إلى 6 مجموعات يتم اختبارها تحريرا على مدار 3أيام متتالية،بواقع مجموعتين في اليوم الواحد على فترتين لكل مجموعة فترة مخصصة لها،بحيث تبدأ الاختبارات بالمجموعتين ، الأولى والثانية ، يوم الثلاثاء 10 مارس الجاري، بحيث تكون المجموعة الأولى من 10 صباحا حتى 12 ظهرا،والمجموعة الثانية من الساعة 12 ظهرا حتى 2 عصرا ،فيما تحدد يوم الأربعاء 11 مارس موعدا لاختبار مجموعتين أخريتين وهما : المجموعة الثالثة من 10 صباحا حتى 12ظهر،والمجموعة الرابعة من 12ظهرا حتى 2 عصرا،على أن تختتم الاختبارات بالمجموعتين الخامسة والسادسة يوم الخميس 12 مارس الجاري ، بحيث تكون المجموعة الخامسة في الفترة الأولى من 10 صباحا حتى 12 ظهرا،والمجموعة السادسة في الفترة الثانية من 12 ظهرا حتى 2 ظهرا.
وعقب ذلك سيتم الإعلان عن نتائج الاختبارات التحريرية وتحديد المتأهلين للدخول للمرحلة اللاحقة وهي مرحلة إجراء المقابلات الشخصية للمتأهلين ، والتي يعقبها الإعلان عن المتأهلين في هذه المرحلة ،ليتم بعدها تأهيل المرشحين لمدة اسبوعين في دورات مكثفة في مجالات متنوعة في القانون، والأمن القومي، والتواصل الفعال، ومكافحة الفساد، والاقتصاد، والإعلام ، والمساءلة الاجتماعية، وإدارة الأزمات، والإدارة، وعقب ذلك تعمل المجموعات فى المراكز لمدة 3 شهور ويعاد التقييم، للوقوف على مدى الاستجابة والمشاركة الفعالة وتحقيق الخطة المستهدفة.