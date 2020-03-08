فتح باب التظلمات لغير المدرجين بمبادرتي المجلس الاستشاري وتمكين الشباب في بني سويف

أعلنت محافظة بني سويف عن تم فتح باب التظلمات للمتقدمين، بمبادرتي المجلس الاستشاري وتمكين الشباب، بأوراقهم ولم تدرج أسماؤهم في كشوفات الاختبارات، وذلك لمدة "يوم واحد".





على أن يتم استقبال التظلمات " غدا الاثنين" وسيتم النظر فيها والإعلان عن نتيجة فحص هذه التظلمات،لإدراج من يثبت أحقيتهم في الاختبارات التي ستجرى على مدار 3 أبام متتالية في الفترة من الثلاثاء 10 مارس الجاري حتى الخميس 12 من نفس الشهر.





كانت محافظة بني سويف قد أعلنت أنه سيتم إجراء مرحلة الاختبارات التحريرية للشباب ممن تقدموا بأوراقهم في مبادرتي المجلس الاستشاري والتأهيل والتمكين للشباب، وذلك اعتبارا من الثلاثاء القادم الى الخميس 12 مارس الجاري ، وذلك بديوان عام المحافظة،حيث بلغ العدد النهائي للمتأهلين لهذه المرحلة 684 شابا وفتاة ، وذلك من أصل 750 قدموا أوراقهم خلال فترة تلقيها التي بدأت من 18 فبراير الماضي واختتمت أمس الخميس 5 مارس الجاري، حيث قد تم استبعاد عدد من ملفات المتقدمين لعدم انطباق المعايير والشروط المحددة سلفا .

وسيتم عمل اختبارات Intelligence Quotient و psychometric لقياس مهارات ونسبة الذكاء العام ،بعد أن تم تقسيم المتقدمين المتأهلين لهذه المرحلة إلى 6 مجموعات يتم اختبارها تحريرا على مدار 3أيام متتالية،بواقع مجموعتين في اليوم الواحد على فترتين لكل مجموعة فترة مخصصة لها،بحيث تبدأ الاختبارات بالمجموعتين ، الأولى والثانية ، يوم الثلاثاء 10 مارس الجاري، بحيث تكون المجموعة الأولى من 10 صباحا حتى 12 ظهرا،والمجموعة الثانية من الساعة 12 ظهرا حتى 2 عصرا ،فيما تحدد يوم الأربعاء 11 مارس موعدا لاختبار مجموعتين أخريتين وهما : المجموعة الثالثة من 10 صباحا حتى 12ظهر،والمجموعة الرابعة من 12ظهرا حتى 2 عصرا،على أن تختتم الاختبارات بالمجموعتين الخامسة والسادسة يوم الخميس 12 مارس الجاري ، بحيث تكون المجموعة الخامسة في الفترة الأولى من 10 صباحا حتى 12 ظهرا،والمجموعة السادسة في الفترة الثانية من 12 ظهرا حتى 2 ظهرا.

وعقب ذلك سيتم الإعلان عن نتائج الاختبارات التحريرية وتحديد المتأهلين للدخول للمرحلة اللاحقة وهي مرحلة إجراء المقابلات الشخصية للمتأهلين ، والتي يعقبها الإعلان عن المتأهلين في هذه المرحلة ،ليتم بعدها تأهيل المرشحين لمدة اسبوعين في دورات مكثفة في مجالات متنوعة في القانون، والأمن القومي، والتواصل الفعال، ومكافحة الفساد، والاقتصاد، والإعلام ، والمساءلة الاجتماعية، وإدارة الأزمات، والإدارة، وعقب ذلك تعمل المجموعات فى المراكز لمدة 3 شهور ويعاد التقييم، للوقوف على مدى الاستجابة والمشاركة الفعالة وتحقيق الخطة المستهدفة.



