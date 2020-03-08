بعد السقوط المدوي لمانشيستر سيتي .. كم نقطة يحتاجها ليفربول لحسم لقب الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، بعدما سقط في فخ جاره مانشستر يونايتد بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أولد ترافورد، ضمن مباريات الجولة 29. تعرض نادي مانشستر سيتي، للهزيمة السادسة في مشواره ببطولة، بعدما سقط في فخ جاره مانشستر يونايتد بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أولد ترافورد، ضمن مباريات الجولة 29.









وواصل فريق مانشستر سيتي السقوط غير المبرر ببطولة الدوري الإنجليزي، ليقرب غريمه ليفربول من التتويج باللقب الغائب عن خزائنه منذ 30 عامًا، بعد فوز الأخير على فريق بورنموث بهدفين لهدف.









ورفع نادي ليفربول رصيده إلى النقطة 82 بعد خوضه 29 مباراة، فيما توقف رصيد مان سيتي عند النقطة 57 في المركز الثاني، ولديه مباراة مؤجلة أمام فريق أرسنال اللندني.









ليفربول يقترب من حسم الدوري









بات نادي ليفربول على بعد أمتار قليلة من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، بعد سقوط مانشستر سيتي في مباراة اليوم، إذ يحتاج فريق الريدز إلى الفوز في المباراتين المقبلتين، لحسم لقب الدوري رسميًا، دون النظر إلى نتائج فريق "السيتيزن".









ليفربول سيصل إلى النقطة 88 حال الفوز في المباراتين المقبلتين، وقبل 7 جولات كاملة من النهاية "بـ 21 نقطة"، فيما سيصل نادي مانشستر سيتي إلى النقطة 66 حال فوزه في لقائيه المقبلين، بالإضافة إلى المباراة المؤجلة، وهو ما يؤكد اتساع الفارق إلى 22 نقطة، قبل المباريات السبع المتبقية.









الملفت للأمر، أن نادي ليفربول إذا حقق الفوز في مباراتيه المقبلتين، فإنه سيتم تتويجه باللقب في مباراته الثالثة، والتي تصادف مواجهته أمام نظيره مان سيتي، ما يعطي صفعة قوية لكتيبة الإسباني بيب جوارديولا.







