AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

غرفة شركات السياحة: نسبة إلغاء الحجوزات في مصر لا تتعدى 1%.. فيديو

الأحد 08/مارس/2020 - 09:41 م
حسام الشاعر
حسام الشاعر
Advertisements
إبراهيم القادري
قال حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة ، إن مصر لا يوجد بها إلغاءات للحجوزات السياحة ونسبة الإلغاءات لا تتعدى 1%.

وأضاف حسام الشاعر خلال مداخلة هاتفية في برنامج القاهرة الآن المذاع على قناة الحدث ، أن هناك انخفاضا في حجوزات السياحة علي مستوى العالم ليس مصر فقط وتصل نسبة الإلغاء للحجوزات تصل إلى 60% على مستوى العالم .

وأوضح حسام الشاعر ، أن هناك انخفاضا في الحجوزات يصل إلى 60% مقارنة بالعام الماضى وهذا بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتابع حسام الشاعر ، أن الحجوزات السياحية قليلة بالنسبة إلى العديد من دول العالم وهذا بسبب ارتفاع درجات الحرارة .

واستكمل حسام الشاعر، أن عند ظهور علاج لفيروس كورونا ستستقر الأمور على مستوى العالم .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حقيقة وقف الرحلات السياحية الصينية إلى المقصد المصرى

اتساع نطاق إلغاء الحجوزات على رحلات الطيران الأمريكية إلى الصين بسبب كورونا

غرفة السياحة: لا يمكن وقف العمرة بسبب كورونا.. والدولة لها القرار الأخير.. فيديو

القصة الكاملة عن تعليق تأِشيرات العمرة .. وموقف حقوق المعتمرين

مصر للطيران: إلغاء جميع حجوزات العمرة.. فيديو

إلغاء معرض جنيف للسيارات 2020.. لهذا السبب

ترشيحاتنا

قرار عاجل من مصر للطيران لركاب الرحلات الدولية بسبب فيروس كورونا.. تفاصيل

رد فعل اتحاد كرة القدم بعد تأهل بيراميدز لنصف نهائي الكونفدرالية

بعد إثارته للجدل.. تعرف على سعر بلوفر محمد حماقي الممزق وموعد طرح ألبومه الجديد

بعد الاشتباه فى حالتين.. حقيقة ظهور بؤرة لفيروس كورونا في المنوفية

الصحة العالمية: 49 حالة إصابة بفيروس كورونا في مصر.. ووفاة واحدة.. تفاصيل

أخبار الرياضة | جراحة عاجلة لـ حسين الشحات.. وآخر تطورات حالة متعب.. واستبعاد النني ووردة من قائمة المنتخب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الرياضة يستقبل أول مصرية تتسلق جبل البروس فى روسيا

أنيقة أوي.. زوجة تامر حسني تشعل السوشيال في يوم المرأة العالمي

بالكاوبوي.. درة بإطلالة رجالية في اليوم العالمي للمرأة