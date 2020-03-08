غرفة شركات السياحة: نسبة إلغاء الحجوزات في مصر لا تتعدى 1%.. فيديو

قال حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة ، إن مصر لا يوجد بها إلغاءات للحجوزات السياحة ونسبة الإلغاءات لا تتعدى 1%.





وأضاف حسام الشاعر خلال مداخلة هاتفية في برنامج القاهرة الآن المذاع على قناة الحدث ، أن هناك انخفاضا في حجوزات السياحة علي مستوى العالم ليس مصر فقط وتصل نسبة الإلغاء للحجوزات تصل إلى 60% على مستوى العالم .





وأوضح حسام الشاعر ، أن هناك انخفاضا في الحجوزات يصل إلى 60% مقارنة بالعام الماضى وهذا بسبب انتشار فيروس كورونا.





وتابع حسام الشاعر ، أن الحجوزات السياحية قليلة بالنسبة إلى العديد من دول العالم وهذا بسبب ارتفاع درجات الحرارة .





واستكمل حسام الشاعر، أن عند ظهور علاج لفيروس كورونا ستستقر الأمور على مستوى العالم .