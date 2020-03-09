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سيارات

السعودية تبدأ إنشاء أول مصنع لتجميع السيارات

الإثنين 09/مارس/2020 - 01:11 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلن المهندس نزار الحريري رئيس البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية بالمملكة العربية السعودية  في تصريح صحفي خلال ملتقى الصناعيين بجدة، إنشاء أول مصنع لتجميع السيارات خلال العام 2020 والتصنيع  الفعلي سيبدأ في عام 2023.

 

وأضاف الحريري أن البرنامج اهتم في البداية بأربعة قطاعات أساسية منهم قطاع السيارات، وفقا مع رؤية ولي العهد محمد بن سليمان التى تقوم على استكشاف الفرص وجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات.

وبحسب العربية.نت، أوضح الحريري أن ملف صناعة السيارات يشهد تطورات عديدة بالمملكة العربية السعودية ،  وفي حال نجاح المفاوضات الحالية سيتم البدء مع شركتين من أكبر الشركات بالعالم.

 

وتابع رئيس البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية أن ملف صناعة السيارات معقدًا والتحدي يتمثل في سلسلة الإمدادات، مؤكدًا على عدم الاكتفاء بالتجميع وإنما بتصنيع المكونات التي تتطلب إستراتيجية لتفعيل كافة الصناعات الأخرى مثل الحديد والألمنيوم والبلاستيك والاطارات المطاطية والصناعات الزجاجية.

وتوقع أن تُفتح 6 تجمعات أخرى ضمن سلسلة الإمداد خلال عامين أو عامين ونصف، بالإضافة إلى نقاشات قائمة مع شركات كبيرة للإستيل للبدء في عمل الصفائح المعدنية؛ للتمكن من عملية الكبس لرفع المحتوى المحلي في صناعة السيارات إلى أكثر من 60%.

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