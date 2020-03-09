بتروجيت تحقق 11 مليون ساعة عمل آمنة بمشروع مستودعات العين السخنة

تلقت شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية "بتروجت"، شهادة تقدير من شركة سوميد، وذلك لنجاحها فى تحقيق 11 مليون ساعة عمل آمنة بدون حوادث، خلال تنفيذها لمشروع إنشاء مستودعات تخزين سوميد بالعين السخنة (LOT 2).
ويأتى هذا الإنجاز متماشيا مع سياسة وتوجه الشركة الهادف الى تنفيذ كل ما يسند إليها من مشروعات مع الإلتزام الكامل بأعلى معايير السلامة والصحة المهنية العالمية وهو الأمر الذى يتماشى مع التوجه العام لوزارة البترول المصرية التى تدعم وتؤكد على هذا التوجه.
وتقدمت الشركة بالشكر الى جميع العاملين بالمشروع على نجاحهم فى تحقيق هذا الإنجاز وقدرتهم على تنفيذ كافة أعمال المشروع بأعلى درجات الجودة وبأعلى مواصفات السلامة والصحة المهنية، وهو الامر الذى يضاف الى سلسلة نجاح وتميز الشركة على كافة الأصعدة.