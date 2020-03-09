بتروجيت تحقق 11 مليون ساعة عمل آمنة بمشروع مستودعات العين السخنة

تلقت شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية "بتروجت"، شهادة تقدير من شركة سوميد، وذلك لنجاحها فى تحقيق 11 مليون ساعة عمل آمنة بدون حوادث، خلال تنفيذها لمشروع إنشاء مستودعات تخزين سوميد بالعين السخنة (LOT 2).





ويأتى هذا الإنجاز متماشيا مع سياسة وتوجه الشركة الهادف الى تنفيذ كل ما يسند إليها من مشروعات مع الإلتزام الكامل بأعلى معايير السلامة والصحة المهنية العالمية وهو الأمر الذى يتماشى مع التوجه العام لوزارة البترول المصرية التى تدعم وتؤكد على هذا التوجه.



