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رياضة

رسميا.. لايبزيج يتحدى كورونا ويقيم مباراة توتنهام بجماهير في دوري الأبطال

الأحد 08/مارس/2020 - 09:52 م
صدى البلد
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أحمد هاني

أعلن نادي لايبزيج الألماني بشكل رسمي، إقامة مباراته أمام ضيفه توتنهام الإنجليزي بحضور الجماهير ضمن منافسات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.


وكتب النادي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "المباراة أمام توتنهام ليست مُهددة بالتأجيل".


وأضاف النادي "نحن على تواصل مع السلطات الصحية تماشيًا مع الوضع الحالي، والمباراة ستلعب بشكل طبيعي مع تواجد الجماهير".


وكان البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، تعهد بأن يكافح فريقه من أجل تعويض هزيمته صفر / 1 أمام ضيفه لايبزيج في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، الأسبوع الماضي.


وقال مورينيو بعد المباراة، "ما يجعلني واثقا في إمكانية التأهل، أننا خسرنا بهدف نظيف وليس بـ10 أهداف"، موضحا أن "النتيجة غير حاسمة ويمكن تعويضها إيابا".
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