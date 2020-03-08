كريم بنزيما يقود هجوم ريال مدريد ضد بيتيس في الدوري الإسباني

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، تشكيل فريقه الذي يخوض مباراة ريال بيتيس، بالدوري الإسباني.





وتنطلق مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس، في تمام العاشرة مساءً، على ملعب بينتو فيامارين، لحساب الجولة السابعة والعشرين من بطولة الليجا الإسبانية.









وضم تشكيل ريال مدريد :





حراسة المرمى: كورتوا.





خط الدفاع: ميليتاو - سيرجيو راموس - فاران - مارسيلو.





خط الوسط: توني كروس - لوكا مودريتش - كاسيميرو.





خط الهجوم: فاسكيز - فينيسيوس - كريم بنزيما.









ويحتل نادي ريال مدريد وصافة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة، ويحتاج للفوز لاستعادة صدارته للبطولة على حساب الغريم برشلونة.