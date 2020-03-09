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تكنولوجيا

أكثر من مليار هاتف أندرويد معرض للاختراق بدون هذا التحديث

الإثنين 09/مارس/2020 - 03:01 ص
أكثر من مليار هاتف
أكثر من مليار هاتف أندرويد معرض للاختراق بدون هذا التحديث
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ندى على
حذر موقع Pocketnow من أن هناك أكثر من مليار هاتف أندرويد معرض للاختراق، والقرصنة الإلكترونية، وسرقة بيانات ومعلومات مستخدميهم في أى وقت. 

ووفقا لخبراء تكنولوجيين فإن كل الهواتف التى عليها تحديث أقدم من تحديث Android 7.0، والتى يقدر عددها بحوالى مليار هاتف أندرويد حول العالم، إذا لم يقم أصحابها تحميل آخر التحديثات المتناسبة مع هواتفهم، فربما يقعوا ضحية لعمليات قرصنة إلكترونية. 

وفي العام الماضى، قالت شركة جوجل في بيان لها، أن عدد هواتف التى تدار بنظام تشغيل  Android 6.0الأندرويد والتى تشمل نسبتها أكثر من 40% ، ليس لها أى تحديثات أمنية للحماية من الاختراقات. 

وبحسب الموقع فإنه تم اختبار الأجهزة التى تعمل بأنظمة تشغيل أقدم من تحديث  Android 7.0، وتم اكتشاف  أن بعضها مصاب بالفيروسات، والبعض الآخر عرضة بشكل كبير للاختراق لعدم حصولها على التحديثات الأمنية اللازمة.

ويجب على مستخدمي الهواتف الذكية ذات الإصدارات القديمة اتباع عدد من التعليمات لضمان عدم تعرضهم للاختراق وهى : 

1-تأكد اذا كان جهازك مؤهلا للتحديث 

2-كن علي دراية بما تقوم بتنزيله 

3-راقب ما تقوم  بالنقر عليه
 
4-قم بعمل نسخ إضافية للبيانات الخاصة بك
 
5-قم بتحميل برامج لمكافحة الفيروسات

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