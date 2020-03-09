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منوعات

حقيقة فيديو لصدام حسين يتحدث عن فيروس كورونا منذ سنين.. شاهد

الإثنين 09/مارس/2020 - 01:03 ص
عزة عاطف
أثار مقطع فيديو انتشر على موقع التغريدات تويتر ضجة ودهشة المستخدمين بعدما ظهر الرئيس العراقي السابق «صدام حسين» يتحدث عن فيروس كورونا في اجتماع بالمسئولين.

لكن «رغد صدام حسين» ابنة الرئيس الراحل نفت صحة الفيديو وكتبت على حسابها الرسمي في تويتر بأن "المقطع مفبرك"، وأن الصوت لشخص آخر وليس لوالدها.
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وأوضحت رغد بأن هذا الشخص "سبق أن نشر أكثر من فيديو يقلد فيها صوت الشهيد صدام حسين".

وأشارت: "من يدقق يعرف الصوت تقليد وليس صوت الرئيس الشهيد"، وقد أرفقت الفيديو مع التغريدة إذ تبين أن الصوت مركبًا على الصورة.

وقد ظهر الرئيس العراقي السابق في الفيديو المفبرك يتحدث عن فيروس كورونا الذي انتشر مؤخرًا في معظم دول العالم مخلفًا أعدادًا مهولة من الضحايا.
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