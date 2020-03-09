لاستخراج تحليل PCR.. المشد يطالب بتعاون شركات السياحة مع الصحة

طالب سامي المشد أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بضرورة التنسيق بين شركات السياحة ووزارة الصحة لعمل نظام دقيق لاستخراج شهادات تحليل PcR للكشف عن فيروس كورونا.
وأكد "المشد" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن وجود تنسيق مع وزارة الصحة وشركات السياحة أصبح أمر ضروري لمنع وجود تزاحم حول المعامل المركزية، لافتًا إلى أن التزاحم والتكدس من الممكن أن ينقل العدوى بين المواطنين بعد ظهور فيروس كورونا.
يأتى ذلك بعد أن تقدم النائب سلامة الجوهري عضو مجلس النواب عن دائرة زفتى بمحافظة الغربية ببيان عاجل موجه لرئيس الوزراء ووزيرة الصحة بشأن ضرورة إيجاد آلية مختلفة لاستخراج شهادة تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا، الذي يتكلف 1000 جنيه ومتوفر بالمعامل المركزية، ما أدى إلى تزاحم شديد حولها، وهو الأمر الذي يشكل خطورة وأرضا خصبة لانتقال الفيروس حال إصابة أي شخص من الموجودين.