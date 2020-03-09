لاستخراج تحليل PCR.. المشد يطالب بتعاون شركات السياحة مع الصحة

طالب سامي المشد أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بضرورة التنسيق بين شركات السياحة ووزارة الصحة لعمل نظام دقيق لاستخراج شهادات تحليل PcR للكشف عن فيروس كورونا.





وأكد "المشد" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن وجود تنسيق مع وزارة الصحة وشركات السياحة أصبح أمر ضروري لمنع وجود تزاحم حول المعامل المركزية، لافتًا إلى أن التزاحم والتكدس من الممكن أن ينقل العدوى بين المواطنين بعد ظهور فيروس كورونا.



