AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

لاستخراج تحليل PCR.. المشد يطالب بتعاون شركات السياحة مع الصحة

الإثنين 09/مارس/2020 - 08:14 ص
وزارة الصحة
وزارة الصحة
Advertisements
حسن رضوان
طالب سامي المشد أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بضرورة التنسيق بين شركات السياحة ووزارة الصحة لعمل نظام دقيق لاستخراج شهادات تحليل PcR للكشف عن فيروس كورونا.

وأكد "المشد" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن وجود تنسيق مع وزارة الصحة وشركات السياحة أصبح أمر ضروري لمنع وجود تزاحم حول المعامل المركزية، لافتًا إلى أن التزاحم والتكدس من الممكن أن ينقل العدوى بين المواطنين بعد ظهور فيروس كورونا.

يأتى ذلك بعد أن تقدم النائب سلامة الجوهري عضو مجلس النواب عن دائرة زفتى بمحافظة الغربية ببيان عاجل موجه لرئيس الوزراء ووزيرة الصحة بشأن ضرورة إيجاد آلية مختلفة لاستخراج شهادة تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا، الذي يتكلف 1000 جنيه ومتوفر بالمعامل المركزية، ما أدى إلى تزاحم شديد حولها، وهو الأمر الذي يشكل خطورة وأرضا خصبة لانتقال الفيروس حال إصابة أي شخص من الموجودين.

وأضاف الجوهري أنه يجب وضع آلية مختلفة وتوفير التحليل للراغبين لكن دون حدوث هذا التكدس.

كانت وزارة الصحة أكدت أن تكلفة تحليل الـ PCR الذى اشترطت السعودية وعدة دول خليجية إجراءه لدخول الوافدين إليها للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا من عدمه 1000 جنيه ومتوفر بالمعامل المركزية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للمسافرين إلى الخارج.. الصحة توفر تحليل pcr للتأكد من عدم وجود فيروس كورونا

تحليل pcr.. بـ 1000 جنيه ويحدد بصمة الدم وتطلبه الدول لمواجهة فيروس كورونا

بيان عاجل للبرلمان بسبب التزاحم أمام المعامل المركزية بوزارة الصحة لتحليل "كورونا"

بـ الآلاف..إقبال كثيف على معامل الصحة لتحليل pcr لفحص فيروس كورونا للمسافرين

الصحة: توفير تحليل الـ pcr فى 10 محافظات لتخفيف الضغط على المعامل المركزية

صدى البلد داخل المعامل المركزية أثناء إجراء تحاليل كورونا .. صور

ترشيحاتنا

هل يجوز فطام الطفل في الأشهر الحرم.. دار الإفتاء تجيب.. فيديو

شاهد.. اعتداء 20 شابا على فتاة صغيرة بطريقة مروعة وسط الشارع

تسجيل صوتي .. أحمد إبراهيم يكشف حقيقة انفصاله عن أنغام

تعليق مؤثر من هاني حتحوت على خروج المصري من الكونفدرالية ..فيديو

رانيا يوسف تعلق بسخرية بسبب التريند..فيديو

مأساة عجوز الغربية.. عانى أبناؤها الـ 4 مع المرض ورفضهم أصحاب العقارات لفقرهم.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم مشاركة 26 ألف كلب..معرض كرافتس العالمي يتأثر بـ كورونا

جريئة وعصرية.. 20 إطلالة تكشف أناقة نسرين أمين فى عيد ميلادها

شاهد.. اعتداء 20 شابا على فتاة صغيرة بطريقة مروعة وسط الشارع