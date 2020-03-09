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تعليم

اليوم.. ندوة للتعريف بمبادرة محو الأمية في ألسن عين شمس

الإثنين 09/مارس/2020 - 03:01 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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كريم ناصر
ينظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن جامعة عين شمس، بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، ندوة للتعريف بمبادرة "محو الأمية" ودور جامعة عين شمس وكلياتها فى هذا المشروع القومى، تحت رعاية د. محمود المتيني رئيس الجامعة، وبحضور د. نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، د.سلوى رشاد عميد الكلية، د.عاشور العمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، د. إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس في تمام العاشرة من صباح يوم يوم الاثنين الموافق 9 مارس.

 صرح بذلك د.علا عادل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لافته إلى أن الندوة تأتي في إطار إستراتيجية الجامعة للمساهمة في خدمة المجتمع خارج أسوار الجامعة من خلال تقديم خدمات مجتمعية بواسطة طلاب الجامعة، مشيرة إلى أن هذه الندوة تحتسب من ضمن ندوات التدريب الميدانى لطلاب الكلية.
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