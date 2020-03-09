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برلمان

برلماني يطالب بالتدخل السريع لحل أزمة استخراج شهادات PCR

الإثنين 09/مارس/2020 - 06:01 ص
استخراج شهادات PCR
استخراج شهادات PCR
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حسن رضوان
قال حاتم عبد الحميد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن سبب وجود ازدحام أمام المعامل المركزية لاستخراج شهادة تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا قبل السفر للخارج دون المستشفيات الخاصة الأخرى بسبب عدم اعتراف الدول الخارجية بشهادات الـ PCR من المستشفيات الخاصة.

وأكد "عبد الحميد" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، على ضرورة وجود تنسيق مع السفراء المصريين بالخارج لحل الازمة عن طريق التعاون مع المسؤولين في الدول الخارجية للسماح بالاعتراف بالشهادات الـ PcR المستخرجة من المستشفيات الخاصة الأخرى مع العلم أن هذه المستشفيات بها اجهزة دقيقة جدًا وقادره علي  استخراج هذه الشهادات بسهولة.

وأشار عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إلى أن المعامل المركزية أصبحت مزدحمة جدًا، مطالبًا بالتدخل السريع من جانب رئاسة الجمهورية لحل الازمة في أسرع وقت.

يأتى ذلك بعد أن تقدم النائب سلامة الجوهري عضو مجلس النواب عن دائرة زفتى بمحافظة الغربية ببيان عاجل موجه لرئيس الوزراء ووزيرة الصحة بشأن ضرورة إيجاد آلية مختلفة لاستخراج شهادة تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا، والذي يتكلف 1000 جنيه ومتوفر بالمعامل المركزية، ما أدى إلى تزاحم شديد حولها، وهو الأمر الذي يشكل خطورة وأرضا خصبة لانتقال الفيروس حال إصابة أي شخص من الموجودين.

وأضاف الجوهري أنه يجب وضع آلية مختلفة وتوفير التحليل للراغبين لكن دون حدوث هذا التكدس.

كانت وزارة الصحة أكدت أن تكلفة تحليل الـ PCR الذى اشترطت السعودية وعدة دول خليجية إجراءه لدخول الوافدين إليها للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا من عدمه 1000 جنيه ومتوفر بالمعامل المركزية.
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