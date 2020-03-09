بحضور وزير الشباب والرياضة.. أفريقية البرلمان تناقش التعاون الرياضة مع القارة

تعقد لجنة الشئون الأفريقية برئاسة النائب طارق رضوان اجتماعين، ومن المقرر عقد الاجتماع الأول الساعة الحادية عشرة صباح اليوم الاثنين 9 مارس 2020، بقاعة اللواء سامح سيف اليزل، وذلك لمناقشة "خطة وزارة الشباب والرياضة في الشأن الافريقي، وسبل التعاون الرياضي مع الأشقاء الأفارقة"، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.





فيما يناقش الاجتماع الثاني الساعة الحادية عشرة صباح يوم الثلاثاء 10 مارس ،2020، بقاعة الشورى الرئيسية سابقًا.



