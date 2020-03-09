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برلمان

بحضور وزير الشباب والرياضة.. أفريقية البرلمان تناقش التعاون الرياضة مع القارة

الإثنين 09/مارس/2020 - 03:02 ص
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة
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أحمد أيمن
تعقد لجنة الشئون الأفريقية برئاسة النائب طارق رضوان اجتماعين، ومن المقرر عقد الاجتماع الأول الساعة الحادية عشرة صباح اليوم الاثنين 9 مارس 2020، بقاعة اللواء سامح سيف اليزل، وذلك لمناقشة "خطة وزارة الشباب والرياضة في الشأن الافريقي، وسبل التعاون الرياضي مع الأشقاء الأفارقة"، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

فيما يناقش الاجتماع الثاني الساعة الحادية عشرة صباح يوم الثلاثاء 10 مارس ،2020، بقاعة الشورى الرئيسية سابقًا.

يأتي ذلك بحضور الوزارات والهيئات والاتحادات المعنية لمناقشة سبل صياغة رؤية واستراتيجية مصر - افريقيا تعقد لجنة المجمع للوزارات والهيئات والاتحادات المختلفة متضمنة نقاط تواجد وقوي وضعف وتحديد فرص التواجد وانعكاسها علي الدولة.
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