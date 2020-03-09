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برلمان

أشرف رشاد: سلطات واختصاصات أوسع لوزارة الرياضة في القانون الجديد

الإثنين 09/مارس/2020 - 10:01 ص
المهندس أشرف رشاد
المهندس أشرف رشاد رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان
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عبد الرحمن سرحان
علق المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة الشباب والرياضة، بمجلس النواب، على التناحر الذي تعاني منه الرياضة المصرية، في الوقت الحالي، قائلا "نحن كلجنة رياضة بالبرلمان نتعامل مع مشاكل الرياضة من الناحية التشريعية، لأننا لسنا جهة تنفيية، وبالتالي حديثنا يتمحور حول هذا الجانب، تاركين للجهات المختصة بحث المشاكل التنفيذية المتعلقة بها".

وأكد المهندس أشرف رشاد الشريف، في حوار مع "صدى البلد"، أن المشاكل الحالية التي تواجه الرياضة المصرية، أن قانون الرياضة به بعض المواد التي لو عدلت، سوف تنهتي غالبية تلك المشاكل، وحاليا هناك استعداد لتعديل القانون قريبًا، وفي انتظار وصول مشروع القانون الجديد من الحكومة.

وأضاف أن من أبرز هذه النقاط الموجودة في قانون الرياضة هي المتعلقة بدور وزارة الشباب والرياضة، في حل هذه المشكلات التي تواجه الرياضة المصرية، خاصة وأن القانون الحالي لا يعطي للوزارة أي نوع من الآليات لوضع أي حلول لإنهاء هذه المشاكل.

وتابع قائلا: " لذا، سوف تكون هناك تعديلات مختصة بمن له الحق فيمن يصدر العقوبات والضوابط، وغيرها، لنعطي وزارة الشباب والرياضة هذه السلطة بالقانون الجديد، بدلًا من تمحور سلطتها فقط في الأمور الإدارية والمالية.

وناشد رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان الأندية المصرية، وعلى رأسها ناديي الأهلي والزمالك بضبط النفس وتغليب لمصلحة الوطنية، فالرياضة منافسة شريفة ممتعة وهي أداة للفرحة والمتعة، ولا يجب أن نجعلها أداة للتناحر والاحتقان بين الجماهير.

وعن موعد تعديل القانون، قال المهندس أشرف رشاد، إنه بمجرد وصوله للبرلمان سوف يتم الدفع به إلى الجلسة العامة مباشرة، مشيرا إلى أنه لن يأخذ وقتا طويلا.
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