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بين الناس

تحجب الرؤية.. سكان شارع ميشيل باخوم فى الدقى يطالبون بتقليم الأشجار

الإثنين 09/مارس/2020 - 10:01 م
صدى البلد
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وسام مختار

استغاث سكان ميشيل باخوم بالدقى بمحافظة الجيزة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من كثافة الأشجار التى تحجب الرؤية وتعوق الحركة، حيث تكون تلك الأشجار شبكة عملاقة من الأفرع الخشبية السميكة التى تصطدم بالمنازل السكنية للمواطنين والمحلات.

 

ويقول محمد حداد، أحد السكان، فى رسالته:  الشجر داخل عندى في البلكونة وكل ما أقوم بتقليم الأفرع بتطلع تانى والشمس مش بتدخل بيتى نهائيا بسببها.


وتابع: "قمت بالذهاب للحى أكثر من مرة ووعدونى بتقليمها من المنتصف لكنه لم يحدث شيء حتى الآن ".

 

وناشد مسئولي الحى السرعة بتوجيه هيئة النظافة والتجميل التابعة لمحافظة الجيزة بسرعة التوجه للشارع لتقليم تلك الأشجار التى تمثل خطورة شديدة على أرواح المواطنين.

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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